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اليمن: إيران تدعم الميليشيا الحوثية الإرهابية وتهدد دول الجوار وعليها التوقف

شجاع: قيام طهران بتطوير أجهزة طرد مركزي جديدة لتخصيب اليورانيوم أمر مقلق

طالبت اليمن إيران بالكفّ عن تدخلاتها في شؤونها الداخلية من خلال استمرار دعم ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتهديدها لدول الجوار.

وأعرب مندوب اليمن لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير هيثم شجاع الدين، في كلمة بلاده في اجتماعات دورة نوفمبر لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقدة بمقر الوكالة في العاصمة النمساوية فيينا؛ عن قلق بلاده البالغ إزاء قيام إيران بتشغيل أجهزة طرد مركزية عالية الكفاءة لتخصيب اليورانيوم، وتطوير أجهزة طرد مركزي جديدة، وزيادة مخزونها من اليورانيوم المثرى عالي التخصيب بما يخالف خطة العمل الشاملة المشتركة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال السفير شجاع: إن اليمن يتابع بقلق بالغ الخطواتِ التصعيدية التي تقوم بها إيران وانتهاكها لمقتضيات خطة العمل الشاملة المشتركة، وقرار مجلس الأمن الدولي، وقيامها بتشغيل أجهزة طرد مركزية عالية الكفاءة لتخصيب اليورانيوم، وتطوير أجهزة طرد مركزي جديدة، وزيادة مخزونها من اليورانيوم المثرى عالي التخصيب، بما يخالف خطة العمل الشاملة المشتركة.

وخلال مناقشة بند التحقُّق والرصد في إيران بموجب قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٣١ لعام ٢٠١٥؛ جدد السفير شجاع الدين دعم اليمن الكامل للجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال التحقق والرصد في إيران، مشيرًا إلى أهمية تجاوب إيران السريع مع استفسارات الوكالة.

اليمن إيران ميليشيا الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

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اليمن: إيران تدعم الميليشيا الحوثية الإرهابية وتهدد دول الجوار وعليها التوقف
سبق

طالبت اليمن إيران بالكفّ عن تدخلاتها في شؤونها الداخلية من خلال استمرار دعم ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتهديدها لدول الجوار.

وأعرب مندوب اليمن لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير هيثم شجاع الدين، في كلمة بلاده في اجتماعات دورة نوفمبر لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقدة بمقر الوكالة في العاصمة النمساوية فيينا؛ عن قلق بلاده البالغ إزاء قيام إيران بتشغيل أجهزة طرد مركزية عالية الكفاءة لتخصيب اليورانيوم، وتطوير أجهزة طرد مركزي جديدة، وزيادة مخزونها من اليورانيوم المثرى عالي التخصيب بما يخالف خطة العمل الشاملة المشتركة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال السفير شجاع: إن اليمن يتابع بقلق بالغ الخطواتِ التصعيدية التي تقوم بها إيران وانتهاكها لمقتضيات خطة العمل الشاملة المشتركة، وقرار مجلس الأمن الدولي، وقيامها بتشغيل أجهزة طرد مركزية عالية الكفاءة لتخصيب اليورانيوم، وتطوير أجهزة طرد مركزي جديدة، وزيادة مخزونها من اليورانيوم المثرى عالي التخصيب، بما يخالف خطة العمل الشاملة المشتركة.

وخلال مناقشة بند التحقُّق والرصد في إيران بموجب قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٣١ لعام ٢٠١٥؛ جدد السفير شجاع الدين دعم اليمن الكامل للجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال التحقق والرصد في إيران، مشيرًا إلى أهمية تجاوب إيران السريع مع استفسارات الوكالة.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
11:20 AM

اليمن: إيران تدعم الميليشيا الحوثية الإرهابية وتهدد دول الجوار وعليها التوقف

شجاع: قيام طهران بتطوير أجهزة طرد مركزي جديدة لتخصيب اليورانيوم أمر مقلق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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طالبت اليمن إيران بالكفّ عن تدخلاتها في شؤونها الداخلية من خلال استمرار دعم ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتهديدها لدول الجوار.

وأعرب مندوب اليمن لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير هيثم شجاع الدين، في كلمة بلاده في اجتماعات دورة نوفمبر لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقدة بمقر الوكالة في العاصمة النمساوية فيينا؛ عن قلق بلاده البالغ إزاء قيام إيران بتشغيل أجهزة طرد مركزية عالية الكفاءة لتخصيب اليورانيوم، وتطوير أجهزة طرد مركزي جديدة، وزيادة مخزونها من اليورانيوم المثرى عالي التخصيب بما يخالف خطة العمل الشاملة المشتركة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال السفير شجاع: إن اليمن يتابع بقلق بالغ الخطواتِ التصعيدية التي تقوم بها إيران وانتهاكها لمقتضيات خطة العمل الشاملة المشتركة، وقرار مجلس الأمن الدولي، وقيامها بتشغيل أجهزة طرد مركزية عالية الكفاءة لتخصيب اليورانيوم، وتطوير أجهزة طرد مركزي جديدة، وزيادة مخزونها من اليورانيوم المثرى عالي التخصيب، بما يخالف خطة العمل الشاملة المشتركة.

وخلال مناقشة بند التحقُّق والرصد في إيران بموجب قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٣١ لعام ٢٠١٥؛ جدد السفير شجاع الدين دعم اليمن الكامل للجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال التحقق والرصد في إيران، مشيرًا إلى أهمية تجاوب إيران السريع مع استفسارات الوكالة.

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