وزير الداخلية يعزي ذوي الجندي "المالكي"

نقل مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشرى، تعازي ومواساة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لذوي الجندي أول تركي بن عطية المالكي؛ إثر تعرضه لحادث.

وقدّم "المنتشري" وعدد من ضباط المديرية، واجب العزاء لذوي الفقيد في منزلهم بمحافظة جدة، ونقل تعازي وزير الداخلية، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.