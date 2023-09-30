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كورونا .. العراق يسجل 2434 إصابة جديدة و621 بلبنان

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجل العراق 2434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2003303 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 39 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 22260 حالة, فيما تم تسجيل 3497 حالة شفاء جديدة, ليبلغ عدد حالات الشفاء 191908 حالات.

لبنان
سجّلت لبنان 621 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية, ليرتفع عدد الإصابات إلى 624230 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 593941 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 8325 حالة بعد تسجيل 9 حالات وفاة.

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كورونا .. العراق يسجل 2434 إصابة جديدة و621 بلبنان
سبق

سجل العراق 2434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2003303 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 39 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 22260 حالة, فيما تم تسجيل 3497 حالة شفاء جديدة, ليبلغ عدد حالات الشفاء 191908 حالات.

لبنان
سجّلت لبنان 621 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية, ليرتفع عدد الإصابات إلى 624230 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 593941 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 8325 حالة بعد تسجيل 9 حالات وفاة.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
06:32 PM

كورونا .. العراق يسجل 2434 إصابة جديدة و621 بلبنان

خلال الساعات الـ 24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق 2434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2003303 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 39 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 22260 حالة, فيما تم تسجيل 3497 حالة شفاء جديدة, ليبلغ عدد حالات الشفاء 191908 حالات.

لبنان
سجّلت لبنان 621 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية, ليرتفع عدد الإصابات إلى 624230 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 593941 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 8325 حالة بعد تسجيل 9 حالات وفاة.

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