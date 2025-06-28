المعبدي يحتفل بزواجه في جدة

احتفل الملازم أول محمد أحمد وارد المعبدي، بزواجه من كريمة المهندس محمد العقيبي، في حفل أقيم بجدة.
وشرّف الحفل عدد من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة وأقارب العروسين.
احتفل الملازم أول محمد أحمد وارد المعبدي، بزواجه من كريمة المهندس محمد العقيبي، في حفل أقيم بجدة.
وشرّف الحفل عدد من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة وأقارب العروسين.
احتفل الملازم أول محمد أحمد وارد المعبدي، بزواجه من كريمة المهندس محمد العقيبي، في حفل أقيم بجدة.
وشرّف الحفل عدد من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة وأقارب العروسين.
احتفل الملازم أول محمد أحمد وارد المعبدي، بزواجه من كريمة المهندس محمد العقيبي، في حفل أقيم بجدة.
وشرّف الحفل عدد من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة وأقارب العروسين.