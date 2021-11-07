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مجلس التعاون الخليجي يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

الحجرف أكّد في بيان أن أمن العراق واستقراره من أمن دول المجلس

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف؛ محاولة الاغتيال الآثمة التي استهدفت دولة مصطفى الكاظمي؛ رئيس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق بعد تعرُّض منزله لهجوم بمسيَّرة اليوم الأحد الموافق 7 نوفمبر 2021م.

وأكّد الأمين العام، الرفض القاطع لمثل هذه الاعتداءات الإجرامية التي استهدفت أمن العراق واستقراره، والذي هو من أمن دول المجلس، معبّراً عن التضامن مع العراق والشعب العراقي الشقيق للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجلس التعاون الخليجي يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي
سبق

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف؛ محاولة الاغتيال الآثمة التي استهدفت دولة مصطفى الكاظمي؛ رئيس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق بعد تعرُّض منزله لهجوم بمسيَّرة اليوم الأحد الموافق 7 نوفمبر 2021م.

وأكّد الأمين العام، الرفض القاطع لمثل هذه الاعتداءات الإجرامية التي استهدفت أمن العراق واستقراره، والذي هو من أمن دول المجلس، معبّراً عن التضامن مع العراق والشعب العراقي الشقيق للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
10:31 AM

مجلس التعاون الخليجي يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

الحجرف أكّد في بيان أن أمن العراق واستقراره من أمن دول المجلس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف؛ محاولة الاغتيال الآثمة التي استهدفت دولة مصطفى الكاظمي؛ رئيس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق بعد تعرُّض منزله لهجوم بمسيَّرة اليوم الأحد الموافق 7 نوفمبر 2021م.

وأكّد الأمين العام، الرفض القاطع لمثل هذه الاعتداءات الإجرامية التي استهدفت أمن العراق واستقراره، والذي هو من أمن دول المجلس، معبّراً عن التضامن مع العراق والشعب العراقي الشقيق للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

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