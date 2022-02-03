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"نبي فزعتكم".. حملة للتبرع بالدم تشهد إقبالاً كبيراً بـ"تعليم الشرقية"

بالشراكة مع بنك الدم الإقليمي بتجمع المنطقة الصحي

دشن مساعد مدير تعليم المنطقة الشرقية للشؤون التعليمية الدكتور عبدالرحمن الزهراني اليوم الخميس حملة التبرع بالدم لمنسوبي إدارة التعليم في المبنى الرئيسي ومبنى الخدمات المساندة تحت شعار "نبي فزعتكم" بالشراكة مع بنك الدم الإقليمي بتجمع الشرقية الصحي.

وشهدت عربات التبرع بالدعم إقبالاً كبيراً من منسوبي ومنسوبات التعليم حيث وصلت أعداد المشاركين نحو 132 موظفًا وموظفة خلال 4 ساعات .

وأكد الدكتور الزهراني أن التبرع بالدعم واجب إنساني وديني ووطني للمساهمة في حماية وإنقاذ الأرواح عطفاً على فوائده الجمة على صحة الإنسان المتبرع.

وأضاف الزهراني أن التعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية بين قطاع التعليم والصحة على جميع المستويات أفرز مثل هذه المبادرات النوعية التي تعد واجبًا علينا جميعاً نستشعر بها عظم مثل هذه المشاركة التي يثيب الله تعالى عليها وتساهم في سلامة وصحة المجتمع لكونه أحد أهم المؤشرات على المجتمع الصحي الأمثل ما يملكه من توفر للدم.

وأشار إلى أن إدارة التعليم تشارك بحملات التبرع بشكل سنوي وستعمل على توفير فرصة التبرع في مكاتب التعليم لمنسوبي ومنسوبات المكاتب لتعميم مثل هذه المشاركات الفعالة، مشددًا على ضرورة مشاركة الجميع في هذه الحملات سواءً في إدارة التعليم أو المجتمع التعليمي، موضحاً عن إجراءات الفحص الطبي وقياس العلامات الحيوية قبل التبرع تساهم في رفع كفاءة التبرع بالدم.

التبرع بالدم تعليم الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نبي فزعتكم".. حملة للتبرع بالدم تشهد إقبالاً كبيراً بـ"تعليم الشرقية"
سبق

دشن مساعد مدير تعليم المنطقة الشرقية للشؤون التعليمية الدكتور عبدالرحمن الزهراني اليوم الخميس حملة التبرع بالدم لمنسوبي إدارة التعليم في المبنى الرئيسي ومبنى الخدمات المساندة تحت شعار "نبي فزعتكم" بالشراكة مع بنك الدم الإقليمي بتجمع الشرقية الصحي.

وشهدت عربات التبرع بالدعم إقبالاً كبيراً من منسوبي ومنسوبات التعليم حيث وصلت أعداد المشاركين نحو 132 موظفًا وموظفة خلال 4 ساعات .

وأكد الدكتور الزهراني أن التبرع بالدعم واجب إنساني وديني ووطني للمساهمة في حماية وإنقاذ الأرواح عطفاً على فوائده الجمة على صحة الإنسان المتبرع.

وأضاف الزهراني أن التعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية بين قطاع التعليم والصحة على جميع المستويات أفرز مثل هذه المبادرات النوعية التي تعد واجبًا علينا جميعاً نستشعر بها عظم مثل هذه المشاركة التي يثيب الله تعالى عليها وتساهم في سلامة وصحة المجتمع لكونه أحد أهم المؤشرات على المجتمع الصحي الأمثل ما يملكه من توفر للدم.

وأشار إلى أن إدارة التعليم تشارك بحملات التبرع بشكل سنوي وستعمل على توفير فرصة التبرع في مكاتب التعليم لمنسوبي ومنسوبات المكاتب لتعميم مثل هذه المشاركات الفعالة، مشددًا على ضرورة مشاركة الجميع في هذه الحملات سواءً في إدارة التعليم أو المجتمع التعليمي، موضحاً عن إجراءات الفحص الطبي وقياس العلامات الحيوية قبل التبرع تساهم في رفع كفاءة التبرع بالدم.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
04:16 PM
اخر تعديل
03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
05:08 PM

"نبي فزعتكم".. حملة للتبرع بالدم تشهد إقبالاً كبيراً بـ"تعليم الشرقية"

بالشراكة مع بنك الدم الإقليمي بتجمع المنطقة الصحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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دشن مساعد مدير تعليم المنطقة الشرقية للشؤون التعليمية الدكتور عبدالرحمن الزهراني اليوم الخميس حملة التبرع بالدم لمنسوبي إدارة التعليم في المبنى الرئيسي ومبنى الخدمات المساندة تحت شعار "نبي فزعتكم" بالشراكة مع بنك الدم الإقليمي بتجمع الشرقية الصحي.

وشهدت عربات التبرع بالدعم إقبالاً كبيراً من منسوبي ومنسوبات التعليم حيث وصلت أعداد المشاركين نحو 132 موظفًا وموظفة خلال 4 ساعات .

وأكد الدكتور الزهراني أن التبرع بالدعم واجب إنساني وديني ووطني للمساهمة في حماية وإنقاذ الأرواح عطفاً على فوائده الجمة على صحة الإنسان المتبرع.

وأضاف الزهراني أن التعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية بين قطاع التعليم والصحة على جميع المستويات أفرز مثل هذه المبادرات النوعية التي تعد واجبًا علينا جميعاً نستشعر بها عظم مثل هذه المشاركة التي يثيب الله تعالى عليها وتساهم في سلامة وصحة المجتمع لكونه أحد أهم المؤشرات على المجتمع الصحي الأمثل ما يملكه من توفر للدم.

وأشار إلى أن إدارة التعليم تشارك بحملات التبرع بشكل سنوي وستعمل على توفير فرصة التبرع في مكاتب التعليم لمنسوبي ومنسوبات المكاتب لتعميم مثل هذه المشاركات الفعالة، مشددًا على ضرورة مشاركة الجميع في هذه الحملات سواءً في إدارة التعليم أو المجتمع التعليمي، موضحاً عن إجراءات الفحص الطبي وقياس العلامات الحيوية قبل التبرع تساهم في رفع كفاءة التبرع بالدم.

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