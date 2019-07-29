"العتيبي" لـ"سبق": اليوم العالمي للجوالين يصادف 31 يوليو.. وهذه مهام أفراد قوة الحماية

يعدون حجر الزاوية في صون التنوُّع الإحيائي لتعاملهم المباشر مع البيئة

بمناسبة اليوم العالمي للجوالين الذي يصادف بعد غد الأربعاء، تحدث مدير محمية الوعول عن أبرز المهام المنوطة بأفراد قوة الحماية.

وقال لـ"سبق" مدير محمية الوعول نايف بن مسحل العتيبي: اليوم العالمي للجوالين يصادف 31 يوليو. ويعتبر (الجوال) فردًا من قوة الحماية، ويعمل بالمحميات الطبيعية، وهو لبنة أساسية في حماية منظومة الحياة الفطرية، كما يعتبر حجر الزاوية في صون التنوع الإحيائي؛ وذلك لتعامله المباشر مع البيئة، ورصد ومتابعة الحياة الفطرية، وتسجيل الملاحظات اليومية، والتغيرات التي قد تطرأ على سلامة النظام البيئي.

وأضاف: من أبرز المهام المنوطة بأفراد قوة الحماية القيام ببرنامج الحماية، ويشمل المراقبة والرصد والقيام بدوريات صباحية ومسائية من خلال مسارات ثابتة على حدود المنطقة المحمية.

وتابع: ومن المهام أيضًا المشاركة مع الفِرق العلمية لغرض الدراسة والبحث العلمي، والمشاركة كذلك بأعمال التوعية البيئية، ومساعدة الزوار في اكتشاف المنطقة المحمية.

وأردف: بالرغم مما ذُكر أعلاه إلا أن عمل أفراد قوة الحماية لا يخلو من المخاطر التي قد يعود بعضها إلى كوارث طبيعية، مثل جريان السيول. ومن المخاطر كذلك الحوادث –لا قدر الله- التي قد تقع من جراء وعورة المناطق المحمية، أو التعرض للمفترسات أو الزواحف السامة في موائلها الطبيعية، وكيفية الاستعداد لمواجهة تلك الأخطار، أو تلك المخاطر المتوقعة أثناء مواجهة الصيادين المسلحين.

واختتم: حرصًا من الهيئة السعودية للحياة الفطرية قامت بتدريب أفراد قوة الحماية في المحميات الطبيعية بالدورات الملائمة والمتخصصة؛ ليكونوا على كامل الجاهزية والدراية لتحقيق أهداف المحافظة على الحياة الفطرية، وصقل مهاراتهم المعرفية، بما يمكِّنهم من التعامل بشكل احترافي في ظل محدودية الموارد في تلك المناطق النائية في أحلك الظروف القاسية.