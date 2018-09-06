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وفد الحكومة الشرعية يمهل الحوثيين 24 ساعة لحضور مشاورات جنيف

حذر من أنه لن ينتظر الميليشيا إلى ما لا نهاية

أمهل وفد الحكومة الشرعية اليمنية لمشاورات جنيف اليوم (الخميس)، ميليشيا الحوثي مدة 24 ساعة للحضور إلى سويسرا، محذرا من أنه " لن ينتظر الحوثيين إلى ما لا نهاية"

وعرقلت مليشيا الحوثي اليوم مسار مشاورات السلام الأممية في جنيف، متهمة الأمم المتحدة بالتنصل من اتفاق مزعوم يتعلق بظروف مشاركتها في المشاورات.

وذكرت الميليشيا أن ممثليها سيتوجهون إلى جنيف بعدما يجري تأمين طائرة عمانية، تقلّهم وعدداً من الجرحى، وبعد منحهم ضمانات بالعودة إلى صنعاء.

وزعم عضو الوفد حميد عاصم في تصريح عبر الهاتف لوكالة "فرانس برس" أن هذه الشروط جرى الاتفاق عليها مع المبعوث الدولي مارتن غريفيث قبل تحديد موعد المشاورات.

وبعد أن طرح المتمردون الحوثيون هذه الشروط للمشاركة في محادثات جنيف، ومنح وفد الحكومة الشرعية المتمردين مهلة 24 ساعة للحضور للمحادثات، أعلن غريفيث في بيان صحفي أنه "يأمل في أن يرى وفد الحوثيين حاضراً في جنيف لتسريع العملية السياسية".

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وفد الحكومة الشرعية يمهل الحوثيين 24 ساعة لحضور مشاورات جنيف
سبق

أمهل وفد الحكومة الشرعية اليمنية لمشاورات جنيف اليوم (الخميس)، ميليشيا الحوثي مدة 24 ساعة للحضور إلى سويسرا، محذرا من أنه " لن ينتظر الحوثيين إلى ما لا نهاية"

وعرقلت مليشيا الحوثي اليوم مسار مشاورات السلام الأممية في جنيف، متهمة الأمم المتحدة بالتنصل من اتفاق مزعوم يتعلق بظروف مشاركتها في المشاورات.

وذكرت الميليشيا أن ممثليها سيتوجهون إلى جنيف بعدما يجري تأمين طائرة عمانية، تقلّهم وعدداً من الجرحى، وبعد منحهم ضمانات بالعودة إلى صنعاء.

وزعم عضو الوفد حميد عاصم في تصريح عبر الهاتف لوكالة "فرانس برس" أن هذه الشروط جرى الاتفاق عليها مع المبعوث الدولي مارتن غريفيث قبل تحديد موعد المشاورات.

وبعد أن طرح المتمردون الحوثيون هذه الشروط للمشاركة في محادثات جنيف، ومنح وفد الحكومة الشرعية المتمردين مهلة 24 ساعة للحضور للمحادثات، أعلن غريفيث في بيان صحفي أنه "يأمل في أن يرى وفد الحوثيين حاضراً في جنيف لتسريع العملية السياسية".

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
06:27 PM

وفد الحكومة الشرعية يمهل الحوثيين 24 ساعة لحضور مشاورات جنيف

حذر من أنه لن ينتظر الميليشيا إلى ما لا نهاية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أمهل وفد الحكومة الشرعية اليمنية لمشاورات جنيف اليوم (الخميس)، ميليشيا الحوثي مدة 24 ساعة للحضور إلى سويسرا، محذرا من أنه " لن ينتظر الحوثيين إلى ما لا نهاية"

وعرقلت مليشيا الحوثي اليوم مسار مشاورات السلام الأممية في جنيف، متهمة الأمم المتحدة بالتنصل من اتفاق مزعوم يتعلق بظروف مشاركتها في المشاورات.

وذكرت الميليشيا أن ممثليها سيتوجهون إلى جنيف بعدما يجري تأمين طائرة عمانية، تقلّهم وعدداً من الجرحى، وبعد منحهم ضمانات بالعودة إلى صنعاء.

وزعم عضو الوفد حميد عاصم في تصريح عبر الهاتف لوكالة "فرانس برس" أن هذه الشروط جرى الاتفاق عليها مع المبعوث الدولي مارتن غريفيث قبل تحديد موعد المشاورات.

وبعد أن طرح المتمردون الحوثيون هذه الشروط للمشاركة في محادثات جنيف، ومنح وفد الحكومة الشرعية المتمردين مهلة 24 ساعة للحضور للمحادثات، أعلن غريفيث في بيان صحفي أنه "يأمل في أن يرى وفد الحوثيين حاضراً في جنيف لتسريع العملية السياسية".

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