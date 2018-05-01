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بحزمة من الفعاليات.. بوصلة الأيام الثقافية السعودية تتجه لطاجاكستان

خلال الفترة من 5 إلى 8 مايو الجاري

تنظم الهيئة العامة للثقافة خلال الفترة من 5 إلى 8 مايو الجاري فعاليات الأيام الثقافية السعودية في طاجاكستان، بمشاركة نخبة من الفنانين السعوديين في مجالات إبداعية متنوعة.

وتحتوي الفعاليات على عروض للفرق الفنية الشعبية والموسيقية، وجناح للخط العربي والأزياء التقليدية والفنون الجميلة، إلى جانب جناح خاص بالتمور، وجناح خاص بالحرمين الشريفين، وجناح لكسوة الكعبة في تجسيد للهوية الإسلامية التي تجمع السعودية بطاجاكستان. وستنطلق الفعاليات ابتداء من السبت المقبل من الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة مساء، وذلك في مسرح الأوبرا والباليه بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه.

وتسعى الهيئة العامة للثقافة من خلال تنظيم الأيام الثقافية السعودية بطاجاكستان إلى تعريف المجتمع الطاجيكي بالثقافة السعودية، وتعزيز التواصل الحضاري بين البلدين، إضافة إلى نقل الصورة الحقيقية للمشهد الثقافي السعودي وما يحمله من تقدم في المجالات كافة في ظل رؤية السعودية 2030.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة، المهندس أحمد بن فهد المزيد، أن الأيام الثقافية السعودية في طاجاكستان تأتي ضمن سلسلة متواصلة من الأيام الثقافية السعودية التي تنظمها الهيئة خارج السعودية، وقال: "نأمل بأن توفر هذه الفعاليات منصة للتبادل الثقافي مع الجمهور الدولي من خلال تقديمها عددًا من الجوانب الثقافية والفنية التي تقدم الصورة الحقيقية للحراك الثقافي والفني في السعودية، فضلاً عن دور هذه المنصة المهم في التعريف بالإرث الغني للمملكة".

ويشارك في جناح الخط العربي الخطاط المعروف إبراهيم العرافي إلى جانب الخطاطة رابية كشاري، وفي جناح الفنون الجميلة الفنانة نجلاء الخليفة، فيما يقود الفرقة الموسيقية الفنان بندر الشريف. وسيقدم هؤلاء مع مواهب سعودية أخرى جوانب من التطور الثقافي الذي تعيشه السعودية في الفترة الراهنة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بحزمة من الفعاليات.. بوصلة الأيام الثقافية السعودية تتجه لطاجاكستان
سبق

تنظم الهيئة العامة للثقافة خلال الفترة من 5 إلى 8 مايو الجاري فعاليات الأيام الثقافية السعودية في طاجاكستان، بمشاركة نخبة من الفنانين السعوديين في مجالات إبداعية متنوعة.

وتحتوي الفعاليات على عروض للفرق الفنية الشعبية والموسيقية، وجناح للخط العربي والأزياء التقليدية والفنون الجميلة، إلى جانب جناح خاص بالتمور، وجناح خاص بالحرمين الشريفين، وجناح لكسوة الكعبة في تجسيد للهوية الإسلامية التي تجمع السعودية بطاجاكستان. وستنطلق الفعاليات ابتداء من السبت المقبل من الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة مساء، وذلك في مسرح الأوبرا والباليه بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه.

وتسعى الهيئة العامة للثقافة من خلال تنظيم الأيام الثقافية السعودية بطاجاكستان إلى تعريف المجتمع الطاجيكي بالثقافة السعودية، وتعزيز التواصل الحضاري بين البلدين، إضافة إلى نقل الصورة الحقيقية للمشهد الثقافي السعودي وما يحمله من تقدم في المجالات كافة في ظل رؤية السعودية 2030.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة، المهندس أحمد بن فهد المزيد، أن الأيام الثقافية السعودية في طاجاكستان تأتي ضمن سلسلة متواصلة من الأيام الثقافية السعودية التي تنظمها الهيئة خارج السعودية، وقال: "نأمل بأن توفر هذه الفعاليات منصة للتبادل الثقافي مع الجمهور الدولي من خلال تقديمها عددًا من الجوانب الثقافية والفنية التي تقدم الصورة الحقيقية للحراك الثقافي والفني في السعودية، فضلاً عن دور هذه المنصة المهم في التعريف بالإرث الغني للمملكة".

ويشارك في جناح الخط العربي الخطاط المعروف إبراهيم العرافي إلى جانب الخطاطة رابية كشاري، وفي جناح الفنون الجميلة الفنانة نجلاء الخليفة، فيما يقود الفرقة الموسيقية الفنان بندر الشريف. وسيقدم هؤلاء مع مواهب سعودية أخرى جوانب من التطور الثقافي الذي تعيشه السعودية في الفترة الراهنة.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
08:38 PM

بحزمة من الفعاليات.. بوصلة الأيام الثقافية السعودية تتجه لطاجاكستان

خلال الفترة من 5 إلى 8 مايو الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم الهيئة العامة للثقافة خلال الفترة من 5 إلى 8 مايو الجاري فعاليات الأيام الثقافية السعودية في طاجاكستان، بمشاركة نخبة من الفنانين السعوديين في مجالات إبداعية متنوعة.

وتحتوي الفعاليات على عروض للفرق الفنية الشعبية والموسيقية، وجناح للخط العربي والأزياء التقليدية والفنون الجميلة، إلى جانب جناح خاص بالتمور، وجناح خاص بالحرمين الشريفين، وجناح لكسوة الكعبة في تجسيد للهوية الإسلامية التي تجمع السعودية بطاجاكستان. وستنطلق الفعاليات ابتداء من السبت المقبل من الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة مساء، وذلك في مسرح الأوبرا والباليه بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه.

وتسعى الهيئة العامة للثقافة من خلال تنظيم الأيام الثقافية السعودية بطاجاكستان إلى تعريف المجتمع الطاجيكي بالثقافة السعودية، وتعزيز التواصل الحضاري بين البلدين، إضافة إلى نقل الصورة الحقيقية للمشهد الثقافي السعودي وما يحمله من تقدم في المجالات كافة في ظل رؤية السعودية 2030.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة، المهندس أحمد بن فهد المزيد، أن الأيام الثقافية السعودية في طاجاكستان تأتي ضمن سلسلة متواصلة من الأيام الثقافية السعودية التي تنظمها الهيئة خارج السعودية، وقال: "نأمل بأن توفر هذه الفعاليات منصة للتبادل الثقافي مع الجمهور الدولي من خلال تقديمها عددًا من الجوانب الثقافية والفنية التي تقدم الصورة الحقيقية للحراك الثقافي والفني في السعودية، فضلاً عن دور هذه المنصة المهم في التعريف بالإرث الغني للمملكة".

ويشارك في جناح الخط العربي الخطاط المعروف إبراهيم العرافي إلى جانب الخطاطة رابية كشاري، وفي جناح الفنون الجميلة الفنانة نجلاء الخليفة، فيما يقود الفرقة الموسيقية الفنان بندر الشريف. وسيقدم هؤلاء مع مواهب سعودية أخرى جوانب من التطور الثقافي الذي تعيشه السعودية في الفترة الراهنة.

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