النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 116021

كورونا والعالم.. أكثر من 416 ألف وفاة و7.36 مليون مصاب بالفيروس

جونز هوبكنز: الولايات المتحدة أكبر عدد وفيات حيث بلغت نحو 113 ألفًا

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا، "كوفيد-19"، في العالم، 416 ألفًا، وبلغ عدد المصابين أكثر من 7.36 مليون مصاب.

وأظهرت بيانات وأرقام جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، ارتفع بواقع 4 آلاف 924 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبلغ عدد المصابين في مختلف أنحاء العالم 7 ملايين 360 ألفًا و239 مصابًا، بزيادة 121 ألفًا و628، مقابل 120 ألفًا و410 في اليوم السابق.

ووفق "روسيا اليوم" تم تسجيل 3.54 مليون حالة شفاء منذ بدء تفشي الفيروس.

ووفقًا لجامعة "جونز هوبكنز"، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد وفيات حيث بلغت نحو 113 ألف وفاة؛ بحسب آخر البيانات اليوم الخميس؛ فيما تم هناك تسجيل 2 مليونًا و464 إصابة بالفيروس.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر عدد إصابات بالفيروس؛ حيث تجاوز عدد المصابين 772 ألفًا، وبلغ عدد الوفيات فيها نحو 40 ألفًا، ونجد بريطانيا في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات، التي تجاوزت 41 ألف حالة؛ فيما سجلت نحو 392 ألف إصابة.

وتأتي روسيا في المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات؛ حيث تم تسجيل أكثر من 493 ألف إصابة؛ فيما لم يتجاوز عدد الوفيات فيها 6300 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا والعالم.. أكثر من 416 ألف وفاة و7.36 مليون مصاب بالفيروس
سبق

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا، "كوفيد-19"، في العالم، 416 ألفًا، وبلغ عدد المصابين أكثر من 7.36 مليون مصاب.

وأظهرت بيانات وأرقام جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، ارتفع بواقع 4 آلاف 924 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبلغ عدد المصابين في مختلف أنحاء العالم 7 ملايين 360 ألفًا و239 مصابًا، بزيادة 121 ألفًا و628، مقابل 120 ألفًا و410 في اليوم السابق.

ووفق "روسيا اليوم" تم تسجيل 3.54 مليون حالة شفاء منذ بدء تفشي الفيروس.

ووفقًا لجامعة "جونز هوبكنز"، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد وفيات حيث بلغت نحو 113 ألف وفاة؛ بحسب آخر البيانات اليوم الخميس؛ فيما تم هناك تسجيل 2 مليونًا و464 إصابة بالفيروس.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر عدد إصابات بالفيروس؛ حيث تجاوز عدد المصابين 772 ألفًا، وبلغ عدد الوفيات فيها نحو 40 ألفًا، ونجد بريطانيا في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات، التي تجاوزت 41 ألف حالة؛ فيما سجلت نحو 392 ألف إصابة.

وتأتي روسيا في المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات؛ حيث تم تسجيل أكثر من 493 ألف إصابة؛ فيما لم يتجاوز عدد الوفيات فيها 6300 حالة وفاة.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
12:06 PM

كورونا والعالم.. أكثر من 416 ألف وفاة و7.36 مليون مصاب بالفيروس

جونز هوبكنز: الولايات المتحدة أكبر عدد وفيات حيث بلغت نحو 113 ألفًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
940

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا، "كوفيد-19"، في العالم، 416 ألفًا، وبلغ عدد المصابين أكثر من 7.36 مليون مصاب.

وأظهرت بيانات وأرقام جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، ارتفع بواقع 4 آلاف 924 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبلغ عدد المصابين في مختلف أنحاء العالم 7 ملايين 360 ألفًا و239 مصابًا، بزيادة 121 ألفًا و628، مقابل 120 ألفًا و410 في اليوم السابق.

ووفق "روسيا اليوم" تم تسجيل 3.54 مليون حالة شفاء منذ بدء تفشي الفيروس.

ووفقًا لجامعة "جونز هوبكنز"، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد وفيات حيث بلغت نحو 113 ألف وفاة؛ بحسب آخر البيانات اليوم الخميس؛ فيما تم هناك تسجيل 2 مليونًا و464 إصابة بالفيروس.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر عدد إصابات بالفيروس؛ حيث تجاوز عدد المصابين 772 ألفًا، وبلغ عدد الوفيات فيها نحو 40 ألفًا، ونجد بريطانيا في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات، التي تجاوزت 41 ألف حالة؛ فيما سجلت نحو 392 ألف إصابة.

وتأتي روسيا في المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات؛ حيث تم تسجيل أكثر من 493 ألف إصابة؛ فيما لم يتجاوز عدد الوفيات فيها 6300 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,003
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,601
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,546
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,119

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة