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"سقيا".. أصوات الرعد تدوي في سماء العاصمة المقدسة وآليات الدفاع المدني تتمركز

السحب الركامية غطت سماء مكة المكرمة فيما ازدادت كثافتها حاليًا وحجبت أشعتها

انتشرت آليات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من ساعات الصباح الباكر في عدد من المواقع، وتمركزت فيها؛ تحسبًا للحالة المطرية "سقيا"؛ وذلك تلبية لأي نداء أو بلاغ استغاثة لا قدر الله.

وغطت السحب الركامية سماء العاصمة المقدسة مع طلوع الشمس؛ فيما ازدادت كثافتها حاليًا وحجبت أشعتها.

فيما بدأت الأمطار في التساقط، والتي سبقها دوي صوت الرعد في سماء العاصمة المقدسة.

الدفاع المدني العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سقيا".. أصوات الرعد تدوي في سماء العاصمة المقدسة وآليات الدفاع المدني تتمركز
سبق

انتشرت آليات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من ساعات الصباح الباكر في عدد من المواقع، وتمركزت فيها؛ تحسبًا للحالة المطرية "سقيا"؛ وذلك تلبية لأي نداء أو بلاغ استغاثة لا قدر الله.

وغطت السحب الركامية سماء العاصمة المقدسة مع طلوع الشمس؛ فيما ازدادت كثافتها حاليًا وحجبت أشعتها.

فيما بدأت الأمطار في التساقط، والتي سبقها دوي صوت الرعد في سماء العاصمة المقدسة.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
10:54 AM

"سقيا".. أصوات الرعد تدوي في سماء العاصمة المقدسة وآليات الدفاع المدني تتمركز

السحب الركامية غطت سماء مكة المكرمة فيما ازدادت كثافتها حاليًا وحجبت أشعتها

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
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انتشرت آليات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من ساعات الصباح الباكر في عدد من المواقع، وتمركزت فيها؛ تحسبًا للحالة المطرية "سقيا"؛ وذلك تلبية لأي نداء أو بلاغ استغاثة لا قدر الله.

وغطت السحب الركامية سماء العاصمة المقدسة مع طلوع الشمس؛ فيما ازدادت كثافتها حاليًا وحجبت أشعتها.

فيما بدأت الأمطار في التساقط، والتي سبقها دوي صوت الرعد في سماء العاصمة المقدسة.

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