فعاليات منوّعة للنادي السعودي بملبورن .. إفطار جماعي ومسابقات دينية ورياضية

أطلق تطبيق "سفراء الوطن" لتقديم الخدمات لراغبي السفر إلى ثاني أكبر المدن الأسترالية

يقيم النادي السعودي في ملبورن الأسترالية، خلال شهر رمضان المبارك، عدداً من الأنشطة والفعاليات التي تتناسب وروحانية الشهر الكريم، وتستهدف الطلبة والأسر السعودية في تلك المدينة التي تعد ثاني أكبر المدن بعد سيدني، وتتنوّع فيها الفعاليات بين إفطار جماعي ومسابقات دينية وألعاب رياضية، إضافة إلى إطلاق تطبيق خاص لراغبي الدراسة والخدمات في المدينة.

واشتملت الأنشطة الرمضانية على الإفطار الجماعي جنوب ملبورن "رجال ونساء" كل يوم سبت طوال شهر رمضان المبارك، والإفطار الجماعي في شمال ملبورن كل يوم أحد، والإفطار الجماعي النسائي "كل يوم سبت"، ومسابقة تحفيظ القرآن الكريم، إضافة إلى المسابقة الثقافية، ومسابقة فوازير رمضانية، وفعاليات بطولة دورة كرة القدم، وبطولة الكرة الطائرة، وغيرها.

من جانب آخر، أطلق نادي الطلبة السعوديين في ملبورن تطبيق سفراء الوطن - ملبورن الذي يعد التطبيق الأول من نوعه على مستوى الأندية الطلابية السعودية في كل أنحاء العالم، وهو تطبيق شامل يستهدف كل الطلبة والسعوديين الذين يقصدون مدينة ملبورن ويقدم عديداً من الخدمات.

وتشمل الخدمات التي يقدمها النادي قسم الجامعات الذي يعد من أهم الأقسام حيث يحتوي على أهم المعلومات لراغبي الدراسة في جامعات ملبورن السبع، إضافة إلى مواقع المساجد والمساعدة على طلبات قبول دراسة، إضافة إلى الأماكن السياحية والمحال العربية وأماكن بيع الأكل الحلال وأهم المطاعم وغيرها من الخدمات.

وتعد ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا الأسترالية ثاني أكبر مدينة بعد سيدني، ويزيد عدد سكان ملبورن سنوياً بمعدل 30 ألف نسمة، وفي ملبورن ما يزيد على 600 مدرسة ابتدائية و170 مدرسة ثانوية حكومية إضافة إلى عديد من المدارس الخاصة، وهناك 7 جامعات و16 كلية وبعض الكليات التقنية المتقدمة.

وتعد المركز الإداري والتجاري لولاية فيكتوريا، وتضم 30 % من مصانع أستراليا، وهي الميناء الرئيس، ومركز المواصلات للولاية، ويقع في منطقة ملبورن الحضرية ما يزيد على ثمانية آلاف مصنع، منها: الصناعات الثقيلة ومصافي النفط بالقرب من مرافق الميناء، وتنتشر الصناعات الصغيرة وصناعات الأغذية والمشروبات والملابس والأحذية والطباعة والورق عند أطراف المدينة وفي الضواحي.