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مصر تدين إطلاق "الحوثي" صاروخَيْن باليستيَّيْن على الرياض وجازان

أكدت دعمها وتضامنها مع السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها

دانت مصر بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخَيْن باليستيَّيْن، استهدفا مدينتَيْ الرياض وجيزان، ما أسفر عن ذلك من إصابة مدنيَّيْن.

وأعربت الخارجية المصرية في بيان أمس عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابَيْن، مؤكدة دعم مصر وتضامنها مع السعودية في الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

مصر وزارة الخارجية المصرية مليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ بالستية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصر تدين إطلاق "الحوثي" صاروخَيْن باليستيَّيْن على الرياض وجازان
سبق

دانت مصر بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخَيْن باليستيَّيْن، استهدفا مدينتَيْ الرياض وجيزان، ما أسفر عن ذلك من إصابة مدنيَّيْن.

وأعربت الخارجية المصرية في بيان أمس عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابَيْن، مؤكدة دعم مصر وتضامنها مع السعودية في الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
12:31 AM

مصر تدين إطلاق "الحوثي" صاروخَيْن باليستيَّيْن على الرياض وجازان

أكدت دعمها وتضامنها مع السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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دانت مصر بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخَيْن باليستيَّيْن، استهدفا مدينتَيْ الرياض وجيزان، ما أسفر عن ذلك من إصابة مدنيَّيْن.

وأعربت الخارجية المصرية في بيان أمس عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابَيْن، مؤكدة دعم مصر وتضامنها مع السعودية في الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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