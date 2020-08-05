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532 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 33.055

تسجيل 13 حالة وفاة خلال 24 ساعة

سجلت الجزائر 532 إصابة جديدة، ليرتفع العدد إلى 33.055 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار خلال مؤتمر صحفي، اليوم (الأربعاء)، أن اللجنة سجلت 13 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.261 حالة وفاة.

وأضاف أن 427 شخصًا غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات، التي تماثلت للشفاء إلى 22.802 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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532 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 33.055
سبق

سجلت الجزائر 532 إصابة جديدة، ليرتفع العدد إلى 33.055 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار خلال مؤتمر صحفي، اليوم (الأربعاء)، أن اللجنة سجلت 13 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.261 حالة وفاة.

وأضاف أن 427 شخصًا غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات، التي تماثلت للشفاء إلى 22.802 حالة.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
08:58 PM

532 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 33.055

تسجيل 13 حالة وفاة خلال 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الجزائر 532 إصابة جديدة، ليرتفع العدد إلى 33.055 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار خلال مؤتمر صحفي، اليوم (الأربعاء)، أن اللجنة سجلت 13 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.261 حالة وفاة.

وأضاف أن 427 شخصًا غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات، التي تماثلت للشفاء إلى 22.802 حالة.

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