الدفاع المدني ينصح: تجنبوا النظر لأشعة الشمس أثناء كسوفها
"حلقي" نادر يبدأ من الساعة 5:30 وينتهي عند 7:45 صباحاً
نوّه الدفاع المدني، صباح اليوم، بأن سماء المملكة ستشهد صباح يوم غد الخميس، كسوفاً حلقياً نادراً للشمس؛ يبدأ من الساعة 5:30 وينتهي عند 7:45 صباحاً.
وقالت مديرية الدفاع المدني، ناصحةً: لصحة عينيك تجنب النظر إلى أشعة الشمس مباشرة في أثناء كسوفها متمنين السلامة للجميع.
الدفاع المدني
كسوف حلقي للشمس
الدفاع المدني ينصح: تجنبوا النظر لأشعة الشمس أثناء كسوفها
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-12-25
نوّه الدفاع المدني، صباح اليوم، بأن سماء المملكة ستشهد صباح يوم غد الخميس، كسوفاً حلقياً نادراً للشمس؛ يبدأ من الساعة 5:30 وينتهي عند 7:45 صباحاً.
وقالت مديرية الدفاع المدني، ناصحةً: لصحة عينيك تجنب النظر إلى أشعة الشمس مباشرة في أثناء كسوفها متمنين السلامة للجميع.
25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
10:21 AM
الدفاع المدني ينصح: تجنبوا النظر لأشعة الشمس أثناء كسوفها
"حلقي" نادر يبدأ من الساعة 5:30 وينتهي عند 7:45 صباحاً
نوّه الدفاع المدني، صباح اليوم، بأن سماء المملكة ستشهد صباح يوم غد الخميس، كسوفاً حلقياً نادراً للشمس؛ يبدأ من الساعة 5:30 وينتهي عند 7:45 صباحاً.
وقالت مديرية الدفاع المدني، ناصحةً: لصحة عينيك تجنب النظر إلى أشعة الشمس مباشرة في أثناء كسوفها متمنين السلامة للجميع.