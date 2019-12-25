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الدفاع المدني ينصح: تجنبوا النظر لأشعة الشمس أثناء كسوفها

"حلقي" نادر يبدأ من الساعة 5:30 وينتهي عند 7:45 صباحاً

نوّه الدفاع المدني، صباح اليوم، بأن سماء المملكة ستشهد صباح يوم غد الخميس، كسوفاً حلقياً نادراً للشمس؛ يبدأ من الساعة 5:30 وينتهي عند 7:45 صباحاً.

وقالت مديرية الدفاع المدني، ناصحةً: لصحة عينيك تجنب النظر إلى أشعة الشمس مباشرة في أثناء كسوفها متمنين السلامة للجميع.

الدفاع المدني كسوف حلقي للشمس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدفاع المدني ينصح: تجنبوا النظر لأشعة الشمس أثناء كسوفها
سبق

نوّه الدفاع المدني، صباح اليوم، بأن سماء المملكة ستشهد صباح يوم غد الخميس، كسوفاً حلقياً نادراً للشمس؛ يبدأ من الساعة 5:30 وينتهي عند 7:45 صباحاً.

وقالت مديرية الدفاع المدني، ناصحةً: لصحة عينيك تجنب النظر إلى أشعة الشمس مباشرة في أثناء كسوفها متمنين السلامة للجميع.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
10:21 AM

الدفاع المدني ينصح: تجنبوا النظر لأشعة الشمس أثناء كسوفها

"حلقي" نادر يبدأ من الساعة 5:30 وينتهي عند 7:45 صباحاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نوّه الدفاع المدني، صباح اليوم، بأن سماء المملكة ستشهد صباح يوم غد الخميس، كسوفاً حلقياً نادراً للشمس؛ يبدأ من الساعة 5:30 وينتهي عند 7:45 صباحاً.

وقالت مديرية الدفاع المدني، ناصحةً: لصحة عينيك تجنب النظر إلى أشعة الشمس مباشرة في أثناء كسوفها متمنين السلامة للجميع.

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