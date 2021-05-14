بريطانيا.. حصيلة وفيات "كورونا" ترتفع 33.614

أفاد مسؤولون في قطاع الصحة ببريطانيا اليوم (الخميس)، بأن عدد الوفيات بـ"كوفيد-19" ارتفع بواقع 428 إلى 33614.
وذكر المسؤولون أنه تم إجراء أكثر من 126 ألف اختبار للكشف عن المرض الذي يسببه فيروس كورونا أمس، وفقاً "رويترز".
أفاد مسؤولون في قطاع الصحة ببريطانيا اليوم (الخميس)، بأن عدد الوفيات بـ"كوفيد-19" ارتفع بواقع 428 إلى 33614.
وذكر المسؤولون أنه تم إجراء أكثر من 126 ألف اختبار للكشف عن المرض الذي يسببه فيروس كورونا أمس، وفقاً "رويترز".
فيروس كورونا الجديد
أفاد مسؤولون في قطاع الصحة ببريطانيا اليوم (الخميس)، بأن عدد الوفيات بـ"كوفيد-19" ارتفع بواقع 428 إلى 33614.
وذكر المسؤولون أنه تم إجراء أكثر من 126 ألف اختبار للكشف عن المرض الذي يسببه فيروس كورونا أمس، وفقاً "رويترز".
أفاد مسؤولون في قطاع الصحة ببريطانيا اليوم (الخميس)، بأن عدد الوفيات بـ"كوفيد-19" ارتفع بواقع 428 إلى 33614.
وذكر المسؤولون أنه تم إجراء أكثر من 126 ألف اختبار للكشف عن المرض الذي يسببه فيروس كورونا أمس، وفقاً "رويترز".