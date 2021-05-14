بريطانيا.. حصيلة وفيات "كورونا" ترتفع 33.614

إجراء 126 ألف فحص للمرضى

أفاد مسؤولون في قطاع الصحة ببريطانيا اليوم (الخميس)، بأن عدد الوفيات بـ"كوفيد-19" ارتفع بواقع 428 إلى 33614.

وذكر المسؤولون أنه تم إجراء أكثر من 126 ألف اختبار للكشف عن المرض الذي يسببه فيروس كورونا أمس، وفقاً "رويترز".