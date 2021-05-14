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"الصحة" : تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 46869

بريطانيا.. حصيلة وفيات "كورونا" ترتفع 33.614

إجراء 126 ألف فحص للمرضى

أفاد مسؤولون في قطاع الصحة ببريطانيا اليوم (الخميس)، بأن عدد الوفيات بـ"كوفيد-19" ارتفع بواقع 428 إلى 33614.

وذكر المسؤولون أنه تم إجراء أكثر من 126 ألف اختبار للكشف عن المرض الذي يسببه فيروس كورونا أمس، وفقاً "رويترز".

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بريطانيا.. حصيلة وفيات "كورونا" ترتفع 33.614
سبق

أفاد مسؤولون في قطاع الصحة ببريطانيا اليوم (الخميس)، بأن عدد الوفيات بـ"كوفيد-19" ارتفع بواقع 428 إلى 33614.

وذكر المسؤولون أنه تم إجراء أكثر من 126 ألف اختبار للكشف عن المرض الذي يسببه فيروس كورونا أمس، وفقاً "رويترز".

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
05:19 PM

بريطانيا.. حصيلة وفيات "كورونا" ترتفع 33.614

إجراء 126 ألف فحص للمرضى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد مسؤولون في قطاع الصحة ببريطانيا اليوم (الخميس)، بأن عدد الوفيات بـ"كوفيد-19" ارتفع بواقع 428 إلى 33614.

وذكر المسؤولون أنه تم إجراء أكثر من 126 ألف اختبار للكشف عن المرض الذي يسببه فيروس كورونا أمس، وفقاً "رويترز".

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