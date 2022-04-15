العفو الدولية تكشف المستور.. قطر أوهمت عمالاً بفحص كورونا ثم طردتهم

احتُجزوا في زنزانات مكتظة من دون طعام أو ماء

اعتقلت السلطات القطرية وطردت عشرات من العمال الأجانب بعد إبلاغهم بأنه سيجري فحصهم للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وبحسب منظمة العفو الدولية فقد تحدثت مع 20 عاملاً من النيبال اعتقلتهم الشرطة القطرية، إلى جانب مئات آخرين من مختلف الدول أكدوا أن الشرطة أبلغت، في منتصف شهر مارس الماضي، العمال الأجانب أنهم سيخضعون للفحص للكشف عما إذا كانوا مصابين بـ"كوفيد-19"، وسيتم إعادتهم إلى أماكن إقامتهم بعد ذلك.



وأضافت المنظمة بحسب سكاي نيوز أنه بدلاً من ذلك، نُقلوا إلى مراكز الاحتجاز وصودرت وثائقهم وهواتفهم المحمولة، ثم احتُجزوا في ظروف مزرية للغاية لعدة أيام، قبل إرسالهم إلى نيبال وأن العمال الأجانب احتُجزوا في زنزانات مكتظة من دون أسرّة أو أغطية، ولم يقدم لهم ما يكفي من الطعام أو الماء.

ودعت المنظمة السلطات القطرية إلى تقديم تعويضات عن الطريقة التي عومل بها هؤلاء الرجال، والنظر في السماح لمن طُردوا بالعودة إلى قطر إذا رغبوا في ذلك.