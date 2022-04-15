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"الصحة" : تسجيل 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 5862

مكة تتراجع في تسجيل حالات الاصابة بـ"كورونا" في بيان "الصحة" اليوم

احتلت المرتبة السادسة بـ40 حالة

سجّلت مكة المكرمة 40 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، بتراجع كبير عن الخمسة أيام الماضية.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم 1201 حالة، منها 1058 حالة نشطة، وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 121 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات بمكة 22 حالة بعد أن سجلت أمس أربع وفيات.

هادي العصيمي مكة المكرمة عبدالرزاق البجالي مكة المكرمة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة تتراجع في تسجيل حالات الاصابة بـ"كورونا" في بيان "الصحة" اليوم
سبق

سجّلت مكة المكرمة 40 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، بتراجع كبير عن الخمسة أيام الماضية.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم 1201 حالة، منها 1058 حالة نشطة، وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 121 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات بمكة 22 حالة بعد أن سجلت أمس أربع وفيات.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
04:17 PM
اخر تعديل
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
05:07 PM

مكة تتراجع في تسجيل حالات الاصابة بـ"كورونا" في بيان "الصحة" اليوم

احتلت المرتبة السادسة بـ40 حالة

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مجموعة من المحررين - مكة المكرمة
1
4,030

سجّلت مكة المكرمة 40 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، بتراجع كبير عن الخمسة أيام الماضية.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم 1201 حالة، منها 1058 حالة نشطة، وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 121 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات بمكة 22 حالة بعد أن سجلت أمس أربع وفيات.

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