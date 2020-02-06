النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8053.09 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.1 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 41.27 نقطة ليقفل عند مستوى 8053.09 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 180 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 50 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 199 على تراجع.

وكانت أسهم شركات المصافي، والشرقية للتنمية، وبتروكيم، ومجموعة السريع، ونماء للكيماويات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات السعودي الفرنسي، والوطنية للتعليم، ومتلايف إيه أي جي العربي، وزين السعودية، والرياض ريت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.40% و5.31%.

فيما كانت أسهم شركات الكابلات السعودية، والإنماء، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، وأسمنت الجوف هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والكابلات السعودية، والإنماء، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 3.79 نقطة ليقفل عند مستوى 7226.22 نقطة، وبتداولات تجاوزت 11 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 230 ألف سهم تقاسمتها 736 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8053.09 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 41.27 نقطة ليقفل عند مستوى 8053.09 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 180 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 50 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 199 على تراجع.

وكانت أسهم شركات المصافي، والشرقية للتنمية، وبتروكيم، ومجموعة السريع، ونماء للكيماويات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات السعودي الفرنسي، والوطنية للتعليم، ومتلايف إيه أي جي العربي، وزين السعودية، والرياض ريت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.40% و5.31%.

فيما كانت أسهم شركات الكابلات السعودية، والإنماء، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، وأسمنت الجوف هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والكابلات السعودية، والإنماء، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 3.79 نقطة ليقفل عند مستوى 7226.22 نقطة، وبتداولات تجاوزت 11 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 230 ألف سهم تقاسمتها 736 صفقة.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
04:02 PM

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8053.09 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.1 مليار ريال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
415

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 41.27 نقطة ليقفل عند مستوى 8053.09 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 180 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 50 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 199 على تراجع.

وكانت أسهم شركات المصافي، والشرقية للتنمية، وبتروكيم، ومجموعة السريع، ونماء للكيماويات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات السعودي الفرنسي، والوطنية للتعليم، ومتلايف إيه أي جي العربي، وزين السعودية، والرياض ريت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.40% و5.31%.

فيما كانت أسهم شركات الكابلات السعودية، والإنماء، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، وأسمنت الجوف هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والكابلات السعودية، والإنماء، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 3.79 نقطة ليقفل عند مستوى 7226.22 نقطة، وبتداولات تجاوزت 11 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 230 ألف سهم تقاسمتها 736 صفقة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,394
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,993
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,986
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,514

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة