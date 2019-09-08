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"بلومبيرغ": هكذا أسهم عبدالعزيز بن سلمان في رفع أسعار النفط خلال حرب الخليج

"سي إن إن" تروي كيف جنّب وزير الطاقة الجديد "أرامكو" مخاطر عدة بالمحاكم الأمريكية

تحدثت وكالة بلومبيرغ عن تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ وزيراً للطاقة معتبرة إياه صاحب الدور الفعال في إدارة شؤون النفط خلال حرب الخليج عام 1990 والمحادثات السرية مع المكسيك وفنزويلا التي أدّت إلى خفض الإنتاج؛ ما ساعد على رفع الأسعار خلال هذا العقد.

وأضافت "بلومبيرغ"، لقد كان الأمير عبدالعزيز بن سلمان عضواً في وفد المملكة العربية السعودية لدى منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، وهو مشارك منتظم في اجتماعات المجموعة حول سياسة الإنتاج، لديه سمعة عالية وقدرة على سد الخلافات بين الوزراء السعوديين وأعضاء آخرين في المنظمة.

وفي تقرير لشبكة CNN قالت فيه إن الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ كان له دورٌ كبيرٌ في تجنب مخاطر عدة ضد "أرامكو السعودية" بالمحاكم الأمريكية.

وقالت الشبكة إن الأمير عبدالعزيز؛ ترأس الفريق المشكّل بوزارة البترول والثروة المعدنية للإشراف على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية ضدّ شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية، والقضايا المرفوعة ضدّ منظمة "أوبك"، ونتج عن ذلك الحصول على حكم من المحكمة الابتدائية في إحدى الولايات المتحدة الأمريكية، وتأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف الأمريكية، وصدور حكم المحكمة العليا برفض تلك الدعاوى المرفوعة ضدّ شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها.

وتابعت، تمّ تجنب المخاطر التي تهدّد مصالح المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي من بينها تجنب خسائر مالية كانت قد تبلغ مئات المليارات من الدولارات والبيع القسري لأصول شركة أرامكو السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية.. وتحقيق المكسب الأكبر في هذا الحكم وهو تطور بيئة قانونية أمريكية أكثر تعاوناً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلومبيرغ": هكذا أسهم عبدالعزيز بن سلمان في رفع أسعار النفط خلال حرب الخليج
سبق

تحدثت وكالة بلومبيرغ عن تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ وزيراً للطاقة معتبرة إياه صاحب الدور الفعال في إدارة شؤون النفط خلال حرب الخليج عام 1990 والمحادثات السرية مع المكسيك وفنزويلا التي أدّت إلى خفض الإنتاج؛ ما ساعد على رفع الأسعار خلال هذا العقد.

وأضافت "بلومبيرغ"، لقد كان الأمير عبدالعزيز بن سلمان عضواً في وفد المملكة العربية السعودية لدى منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، وهو مشارك منتظم في اجتماعات المجموعة حول سياسة الإنتاج، لديه سمعة عالية وقدرة على سد الخلافات بين الوزراء السعوديين وأعضاء آخرين في المنظمة.

وفي تقرير لشبكة CNN قالت فيه إن الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ كان له دورٌ كبيرٌ في تجنب مخاطر عدة ضد "أرامكو السعودية" بالمحاكم الأمريكية.

وقالت الشبكة إن الأمير عبدالعزيز؛ ترأس الفريق المشكّل بوزارة البترول والثروة المعدنية للإشراف على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية ضدّ شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية، والقضايا المرفوعة ضدّ منظمة "أوبك"، ونتج عن ذلك الحصول على حكم من المحكمة الابتدائية في إحدى الولايات المتحدة الأمريكية، وتأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف الأمريكية، وصدور حكم المحكمة العليا برفض تلك الدعاوى المرفوعة ضدّ شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها.

وتابعت، تمّ تجنب المخاطر التي تهدّد مصالح المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي من بينها تجنب خسائر مالية كانت قد تبلغ مئات المليارات من الدولارات والبيع القسري لأصول شركة أرامكو السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية.. وتحقيق المكسب الأكبر في هذا الحكم وهو تطور بيئة قانونية أمريكية أكثر تعاوناً.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
01:13 PM

"بلومبيرغ": هكذا أسهم عبدالعزيز بن سلمان في رفع أسعار النفط خلال حرب الخليج

"سي إن إن" تروي كيف جنّب وزير الطاقة الجديد "أرامكو" مخاطر عدة بالمحاكم الأمريكية

A A A
محمد البقمي - الرياض
3
20,520

تحدثت وكالة بلومبيرغ عن تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ وزيراً للطاقة معتبرة إياه صاحب الدور الفعال في إدارة شؤون النفط خلال حرب الخليج عام 1990 والمحادثات السرية مع المكسيك وفنزويلا التي أدّت إلى خفض الإنتاج؛ ما ساعد على رفع الأسعار خلال هذا العقد.

وأضافت "بلومبيرغ"، لقد كان الأمير عبدالعزيز بن سلمان عضواً في وفد المملكة العربية السعودية لدى منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، وهو مشارك منتظم في اجتماعات المجموعة حول سياسة الإنتاج، لديه سمعة عالية وقدرة على سد الخلافات بين الوزراء السعوديين وأعضاء آخرين في المنظمة.

وفي تقرير لشبكة CNN قالت فيه إن الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ كان له دورٌ كبيرٌ في تجنب مخاطر عدة ضد "أرامكو السعودية" بالمحاكم الأمريكية.

وقالت الشبكة إن الأمير عبدالعزيز؛ ترأس الفريق المشكّل بوزارة البترول والثروة المعدنية للإشراف على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية ضدّ شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية، والقضايا المرفوعة ضدّ منظمة "أوبك"، ونتج عن ذلك الحصول على حكم من المحكمة الابتدائية في إحدى الولايات المتحدة الأمريكية، وتأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف الأمريكية، وصدور حكم المحكمة العليا برفض تلك الدعاوى المرفوعة ضدّ شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها.

وتابعت، تمّ تجنب المخاطر التي تهدّد مصالح المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي من بينها تجنب خسائر مالية كانت قد تبلغ مئات المليارات من الدولارات والبيع القسري لأصول شركة أرامكو السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية.. وتحقيق المكسب الأكبر في هذا الحكم وهو تطور بيئة قانونية أمريكية أكثر تعاوناً.

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