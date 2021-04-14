شاهد من مطار الملك عبدالعزيز بجدة.. وصول رحلات من لندن وجاكرتا وواشنطن

إنفاذاً لتوجيهات القيادة وحرصاً منها على سلامة وصحة المواطنين في الخارج

قال مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم: إنه ومنذ فجر اليوم يستقبل المطار رحلات المواطنين القادمة من لندن وجاكرتا وواشنطن.

ونشر حساب المطار على تويتر عدة صور ترصد وصول المواطنين عبر رحلات عدة.

يُذكر أنه إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وحرصاً من القيادة على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة "كورونا" المستجد، ومتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين، فقد وصلت عدة رحلات مخصصة لعودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى للمملكة.