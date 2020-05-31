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شاهد من جازان.. لحظات دخول المصلين مساجد بالحد الجنوبي وفق الاحترازات

التباعد بمقدار مترين ومسافة بين الصفوف.. رفع المصاحف مؤقتًا وإغلاق البرادات

استقبل أكثر من 1000 جامع ومسجد بمحافظات الحد الجنوبي بمنطقة جازان، اليوم، المصلين في صلاة الفجر، وسط جهود مكثفة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة؛ لتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له.

ورصدت "واس" لحظات دخول المصلين، ومراعاتهم التباعد بمقدار مترين ووضع المسافة الكافية بين الصفوف، ورفع المصاحف مؤقتًا، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء، وعدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك، وتوفير جميع المستلزمات المطلوبة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله، مع فتح المساجد واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية الأخرى.

وتمت كذلك أعمال التنظيف والتعقيم للجوامع والمساجد بالتعاون مع أمانة منطقة جازان؛ حيث شَمِلت ساحات ومداخل المساجد والجوامع، مع اتخاذ جميع الاحترازات الصحية الوقائية من فتح النوافذ وإشراع الأبواب منذ دخول الوقت حتى نهاية الصلاة؛ حفاظًا على صحة وسلامة الجميع من هذه الجائحة.

فيروس كورونا الجديد جازان

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شاهد من جازان.. لحظات دخول المصلين مساجد بالحد الجنوبي وفق الاحترازات
سبق

استقبل أكثر من 1000 جامع ومسجد بمحافظات الحد الجنوبي بمنطقة جازان، اليوم، المصلين في صلاة الفجر، وسط جهود مكثفة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة؛ لتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له.

ورصدت "واس" لحظات دخول المصلين، ومراعاتهم التباعد بمقدار مترين ووضع المسافة الكافية بين الصفوف، ورفع المصاحف مؤقتًا، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء، وعدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك، وتوفير جميع المستلزمات المطلوبة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله، مع فتح المساجد واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية الأخرى.

وتمت كذلك أعمال التنظيف والتعقيم للجوامع والمساجد بالتعاون مع أمانة منطقة جازان؛ حيث شَمِلت ساحات ومداخل المساجد والجوامع، مع اتخاذ جميع الاحترازات الصحية الوقائية من فتح النوافذ وإشراع الأبواب منذ دخول الوقت حتى نهاية الصلاة؛ حفاظًا على صحة وسلامة الجميع من هذه الجائحة.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
01:32 PM

شاهد من جازان.. لحظات دخول المصلين مساجد بالحد الجنوبي وفق الاحترازات

التباعد بمقدار مترين ومسافة بين الصفوف.. رفع المصاحف مؤقتًا وإغلاق البرادات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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استقبل أكثر من 1000 جامع ومسجد بمحافظات الحد الجنوبي بمنطقة جازان، اليوم، المصلين في صلاة الفجر، وسط جهود مكثفة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة؛ لتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له.

ورصدت "واس" لحظات دخول المصلين، ومراعاتهم التباعد بمقدار مترين ووضع المسافة الكافية بين الصفوف، ورفع المصاحف مؤقتًا، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء، وعدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك، وتوفير جميع المستلزمات المطلوبة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله، مع فتح المساجد واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية الأخرى.

وتمت كذلك أعمال التنظيف والتعقيم للجوامع والمساجد بالتعاون مع أمانة منطقة جازان؛ حيث شَمِلت ساحات ومداخل المساجد والجوامع، مع اتخاذ جميع الاحترازات الصحية الوقائية من فتح النوافذ وإشراع الأبواب منذ دخول الوقت حتى نهاية الصلاة؛ حفاظًا على صحة وسلامة الجميع من هذه الجائحة.

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