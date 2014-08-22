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بالصور.. تواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
وجرى خلال الفترة من 5 إلى 11 أغسطس 2021، ضخ 315.000 لتر من المياه للاستخدام المنزلي، وضخ 315.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 25 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 31 عملية شفط لمياه الصرف الصحي، استفاد منها 8.400 فرد.

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بالصور.. تواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
وجرى خلال الفترة من 5 إلى 11 أغسطس 2021، ضخ 315.000 لتر من المياه للاستخدام المنزلي، وضخ 315.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 25 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 31 عملية شفط لمياه الصرف الصحي، استفاد منها 8.400 فرد.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
05:40 PM

بالصور.. تواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الحديدة
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1,513

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
وجرى خلال الفترة من 5 إلى 11 أغسطس 2021، ضخ 315.000 لتر من المياه للاستخدام المنزلي، وضخ 315.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 25 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 31 عملية شفط لمياه الصرف الصحي، استفاد منها 8.400 فرد.

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