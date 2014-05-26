الرئيس المصري يستقبل وزير الرياضة السعودي في القاهرة

"عبدالعزيز بن تركي" نقل له تحيات خادم الحرمين وولي العهد

‬استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بحضور وزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.

وفي بداية الاستقبال، نقل وزير الرياضة للرئيس السيسي، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما لمصر وشعبها الشقيق بالتقدم والنمو والازدهار.

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن تقديره وشكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، على حُسن الاستقبال والضيافة، مُتطلعاً إلى مزيد من التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، بما يخدم القطاع الرياضي، وخدمة شباب وفتيات الوطن العربي كافة.

وحضر الاستقبال وزير الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية الدكتور أشرف صبحي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل.