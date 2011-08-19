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"كدسة": مبنى كلية التقنية بمخطط ولي العهد بعهدة الشركة الكندية

كشف لـ"سبق" أنه سيُسلّم إلى كلية التقنية حال انتهاء الصيانة

كشف فيصل كدسة، مدير عام التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة، أسباب عدم الاستفادة مبنى كلية التقنية في مخطط ولي العهد، الذي خرجت منه الشركة الكندية بعد بقائها لعدة سنوات، موضحًا أن المبنى لايزال تحت الصيانة الشاملة ولم يستلم من الشركة .

وقال "كدسة" لـ"سبق": إذا اكتمل العمل في المبنى سوف يسلم للكلية للتشغيل والاستفادة منه.

وكانت إحدى الشركات الكندية قد استخدمت مبنى كلية التقنية في مخطط ولي العهد وتشغيله لعدة سنوات عن طريق مولدات كهربائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كدسة": مبنى كلية التقنية بمخطط ولي العهد بعهدة الشركة الكندية
سبق

كشف فيصل كدسة، مدير عام التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة، أسباب عدم الاستفادة مبنى كلية التقنية في مخطط ولي العهد، الذي خرجت منه الشركة الكندية بعد بقائها لعدة سنوات، موضحًا أن المبنى لايزال تحت الصيانة الشاملة ولم يستلم من الشركة .

وقال "كدسة" لـ"سبق": إذا اكتمل العمل في المبنى سوف يسلم للكلية للتشغيل والاستفادة منه.

وكانت إحدى الشركات الكندية قد استخدمت مبنى كلية التقنية في مخطط ولي العهد وتشغيله لعدة سنوات عن طريق مولدات كهربائية.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
03:34 PM

"كدسة": مبنى كلية التقنية بمخطط ولي العهد بعهدة الشركة الكندية

كشف لـ"سبق" أنه سيُسلّم إلى كلية التقنية حال انتهاء الصيانة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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1,047

كشف فيصل كدسة، مدير عام التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة، أسباب عدم الاستفادة مبنى كلية التقنية في مخطط ولي العهد، الذي خرجت منه الشركة الكندية بعد بقائها لعدة سنوات، موضحًا أن المبنى لايزال تحت الصيانة الشاملة ولم يستلم من الشركة .

وقال "كدسة" لـ"سبق": إذا اكتمل العمل في المبنى سوف يسلم للكلية للتشغيل والاستفادة منه.

وكانت إحدى الشركات الكندية قد استخدمت مبنى كلية التقنية في مخطط ولي العهد وتشغيله لعدة سنوات عن طريق مولدات كهربائية.

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