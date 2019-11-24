"لا يمكن تحمل 4 سنوات أخرى".. مؤسس "بلومبرغ" يترشح ضد "ترامب"

اعتبر الرئيس يمثل تهديداً وجودياً لأمريكا

انضم مايكل بلومبرغ (77 عاماً) إلى مجموعة كبيرة من الديمقراطيين الساعين للحصول على ترشيح حزبهم لمنافسة الرئيس دونالد ترامب، بعد إعلانه ترشحه للرئاسة الأمريكية، اليوم (الأحد).

ومع انطلاق حملته الدعائية البالغة كلفتها 30 مليون دولار، قال "بلومبرغ" على موقعه على الإنترنت: "سأترشح للرئاسة لأهزم دونالد ترامب وأعيد بناء أمريكا".

وأضاف "بلومبرغ": "لا يمكننا تحمل أربع سنوات أخرى من تصرفات ترامب الطائشة وغير الأخلاقية"، على حد قوله.

واعتبر مؤسس وكالة بلومبرغ للأنباء أن "ترامب يمثل تهديداً وجودياً لأمريكا وقيمها، وفي حال فوزه بولاية أخرى، فربما لا تتعافى أبداً من الأضرار"، بحسب وصفه.

وأنهى إعلان "بلومبرغ" التكهنات حول نواياه لدخول سباق الانتخابات التمهيدية وتسجيل اسمه مع لجنة الانتخابات الفيدرالية.

وبثروة تقدر بخمسين مليار دولار، سيهز "بلومبرغ" عمدة نيويورك السابق، بالمنافسة المفتوحة التي يشارك فيها 17 مرشحاً ديمقراطياً.