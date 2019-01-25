"تنمية الأفلاج" تنهي 2018 بدورات تدريبية لـ 1100 شاب وفتاة و30 مبادرة

كرمت 33 رجل أمن متقاعدًا من مختلف الرتب العسكرية والمراتب الوظيفية

أنهت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج عام 2018 بنحو 30 مبادرة اجتماعية في عدد من المجالات، كما نفذت عشرات الدورات التدريبية التي استفاد منها نحو 1100 شاب وفتاة، وعقدت العديد من الشراكات الاجتماعية.

وتضمنت خطة لجنة الأفلاج وكياناتها خلال عام 2018، تنفيذ نحو 30 مبادرة اجتماعية استهدفت خلالها شرائح مجتمعية عدة، اشتملت تكريم 33 من رجال الأمن المتقاعدين من مختلف الرتب العسكرية والمراتب الوظيفية.

كما تم تكريم رجال الأمن المتميزين في احتفال اليوم الوطني، وكرمت كذلك أقدم رجل أمن وأقدم باعة سعوديين بالسوق المركزي، وأقدم 3 معلمين خدموا المحافظة، وأطلقت اللجنة خلال العام مبادرة "بإرادتهم يبدعون" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أطلقت لجنة تنمية الأفلاج مركز رعاية السجناء، وهو مركز يهتم بتقديم العديد من البرامج لنزلاء السجن العام، يتم خلاله تنفيذ العديد من الأنشطة والدورات التدريبية والتأهيلية للنزلاء، وتعزيز القيم الأسرية لديهم.

وأقام كذلك مركز رعاية السجناء حفل معايدة لنزلاء السجن العام، تحت شعار "فرحة عيد"، شارك خلاله النزلاء فرحة العيد، وأدخل الفرحة والسرور عليهم، من خلال تقديم العديد من البرامج والمسابقات الترفيهية والهدايا.

وأطلق فريق بناء بلجنة تنمية الأفلاج مبادرتي فطورك علينا وتوزيع أكثر 9 آلاف وجبة إفطار خلال شهر رمضان وساهم الفريق كذلك السداد عن 7 حالات مرضية من المقيمين الأجانب الملزمين بسداد مبالغ مالية تراوحت ما بين عمليات جراحية وعلاجات طبية بمستشفى الأفلاج.

كما تجاوز عدد المسجلين للتبرع بالخلايا الجذعية في مبادرة حملة "ومن أحياها" التي أطلقها فريق بناء التطوعي أمس بالأفلاج 250 مسجلاً، ونظمت كذلك لجنة تنمية الأفلاج برامج رياضية وتثقيفية تهدف إلى تعزيز نمط الحياة الصحي.

كذلك نفذت اللجنة خلال عام 2018 عددًا من الدورات التدريبية المتنوعة في عدد من المجالات، استفاد منها نحو 1000 شاب وفتاة؛ وذلك لتحقيق رؤية 2030، وتأهيل أبناء الوطن لسوق العمل، فيما استفاد نحو 911 فتاة وامرأة وطفلة من البرامج المتنوعة والدورات التي قدمها نادي حوراء النسائي بلجنة تنمية الأفلاج.

كما دشنت اللجنة رابطة الأفلاج الخضراء التي تهتم وتعنى بالتشجير والمحافظة على البيئة، كما أنشأت النادي الإعلامي الذي يجمع الكفاءات الإعلامية في المحافظة.