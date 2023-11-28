وذكرت وزارة الصحة في جزر المالديف أنه لن يُسمح للمسافرين من: (جنوب إفريقيا، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، وليسوتو، وإيسواتيني) بدخول جزر المالديف؛ مطالبة المسافرين الذين وصلوا من هذه الدول خلال اليومين الماضيين بالخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

حظرت جزر المالديف دخول المسافرين من سبع دول إفريقية، بداية من اليوم بسبب مخاوف بشأن متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا.

جزر المالديف تحظر المسافرين من سبع دول إفريقية بسبب متحور كورونا أيمن حسن سبق 2021-11-28 حظرت جزر المالديف دخول المسافرين من سبع دول إفريقية، بداية من اليوم بسبب مخاوف بشأن متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا. وذكرت وزارة الصحة في جزر المالديف أنه لن يُسمح للمسافرين من: (جنوب إفريقيا، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، وليسوتو، وإيسواتيني) بدخول جزر المالديف؛ مطالبة المسافرين الذين وصلوا من هذه الدول خلال اليومين الماضيين بالخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443 12:22 PM

جزر المالديف تحظر المسافرين من سبع دول إفريقية بسبب متحور كورونا طالبت الذين وصلوا من هذه الدول بالخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا





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حظرت جزر المالديف دخول المسافرين من سبع دول إفريقية، بداية من اليوم بسبب مخاوف بشأن متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة في جزر المالديف أنه لن يُسمح للمسافرين من: (جنوب إفريقيا، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، وليسوتو، وإيسواتيني) بدخول جزر المالديف؛ مطالبة المسافرين الذين وصلوا من هذه الدول خلال اليومين الماضيين بالخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.