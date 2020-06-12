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السودان: تسجيل 148 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 6730

12 وفاة.. منها 4 في ولاية الخرطوم وشفاء 76 حالة

أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 وفاة؛ منها 4 في ولاية الخرطوم، فيما جرى شفاء 76 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان صباح اليوم الجمعة، عن التقرير الوبائي ليوم الثلاثاء - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 120 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 6 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصاً لعدد ٣٧٨ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان، إلى ٦٧٣٠ حالة، بينها ٤١٣ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٢٢٧٨ شخصاً.

السودان فيروس كورونا الجديد

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السودان: تسجيل 148 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 6730
سبق

أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 وفاة؛ منها 4 في ولاية الخرطوم، فيما جرى شفاء 76 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان صباح اليوم الجمعة، عن التقرير الوبائي ليوم الثلاثاء - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 120 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 6 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصاً لعدد ٣٧٨ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان، إلى ٦٧٣٠ حالة، بينها ٤١٣ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٢٢٧٨ شخصاً.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
01:27 PM

السودان: تسجيل 148 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 6730

12 وفاة.. منها 4 في ولاية الخرطوم وشفاء 76 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 وفاة؛ منها 4 في ولاية الخرطوم، فيما جرى شفاء 76 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان صباح اليوم الجمعة، عن التقرير الوبائي ليوم الثلاثاء - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 120 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 6 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصاً لعدد ٣٧٨ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان، إلى ٦٧٣٠ حالة، بينها ٤١٣ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٢٢٧٨ شخصاً.

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