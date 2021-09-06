انطلاق اختبارات "تعزيز المهارات" للطلاب والطالبات في تعليم الرياض

ضمن جهود تحسين مخرجات العملية التعليمية وقياس وتعزيز المهارات المكتسبة

انطلقت يوم أمس الأحد، بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اختبارات "تعزيز المهارات" للطلاب والطالبات في المقررات الأساسية المستهدفة وهي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم؛ وفق الجداول الزمنية المقررة.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن اعتماد هذه الاختبارات من قِبَل وزارة التعليم يأتي ضمن جهود تحسين مخرجات العملية التعليمية وقياس وتعزيز المهارات المكتسبة للطلاب والطالبات في هذه المقررات خلال العام الدراسي 1442هـ، وكذلك بهدف تحفيز الطلبة لإتقان المهارات وتعزيز المعارف في المقررات الأساسية، وصولًا إلى تشخيص واقع التحصيل العلمي وتحديد مواطن القوة والضعف لدى الطلاب والطالبات، للاستفادة منها في اتخاذ القرارات ووضع الخطط العلاجية والبرامج التطويرية الملائمة لتحقيق نواتج التعلم المأمولة؛ مشيرًا إلى أن الاختبارات تستهدف جميع الصفوف التعليمية، ابتداءً من الصف الثاني الابتدائي، وحتى السنة الأولى المشتركة للصف الأول ثانوي.

ولفت "الوهيبي" إلى أن اختبارات "تعزيز المهارات" انطلقت للمرحلة الابتدائية أمس الأحد؛ فيما تبدأ اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية الأحد الموافق 5/ 2/ 1443هـ، داعيًا جميع المدارس إلى تنفيذ الاختبارات بفاعلية وفق الدليل التنظيمي والفني لتطبيق اختبارات "تعزيز المهارات"، مع الالتزام بجداولها الزمنية وقياس نتائجها.