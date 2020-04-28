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"الصحة" : تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 20077

ارتفاع المتعافين من "كورونا" بالطائف إلى 75 حالة

تسجيل 32 إصابة جديدة والإجمالي 288 إصابة

سجّلت محافظة الطائف زيادة في حالات التعافي؛ حيث وصلت إلى 54 حالة جديدة، وهو أعلى معدل منذ ثبوته لعدة أسابيع، فيما يُصبح إجمالي حالات التعافي 75 حالة.

وخلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه وزارة "الصحة" عن مستجدات فيروس "كورونا"، وتحديث قائمة الإصابات، حيث أضيفت 32 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليُصبح إجمالي عدد الإصابات في الطائف 288 إصابة مؤكدة، من بينها 213 إصابة نشطة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ارتفاع المتعافين من "كورونا" بالطائف إلى 75 حالة
سبق

سجّلت محافظة الطائف زيادة في حالات التعافي؛ حيث وصلت إلى 54 حالة جديدة، وهو أعلى معدل منذ ثبوته لعدة أسابيع، فيما يُصبح إجمالي حالات التعافي 75 حالة.

وخلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه وزارة "الصحة" عن مستجدات فيروس "كورونا"، وتحديث قائمة الإصابات، حيث أضيفت 32 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليُصبح إجمالي عدد الإصابات في الطائف 288 إصابة مؤكدة، من بينها 213 إصابة نشطة.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
04:20 PM

ارتفاع المتعافين من "كورونا" بالطائف إلى 75 حالة

تسجيل 32 إصابة جديدة والإجمالي 288 إصابة

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فهد العتيبي - الطائف
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سجّلت محافظة الطائف زيادة في حالات التعافي؛ حيث وصلت إلى 54 حالة جديدة، وهو أعلى معدل منذ ثبوته لعدة أسابيع، فيما يُصبح إجمالي حالات التعافي 75 حالة.

وخلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه وزارة "الصحة" عن مستجدات فيروس "كورونا"، وتحديث قائمة الإصابات، حيث أضيفت 32 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليُصبح إجمالي عدد الإصابات في الطائف 288 إصابة مؤكدة، من بينها 213 إصابة نشطة.

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