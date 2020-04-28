ارتفاع المتعافين من "كورونا" بالطائف إلى 75 حالة

تسجيل 32 إصابة جديدة والإجمالي 288 إصابة

سجّلت محافظة الطائف زيادة في حالات التعافي؛ حيث وصلت إلى 54 حالة جديدة، وهو أعلى معدل منذ ثبوته لعدة أسابيع، فيما يُصبح إجمالي حالات التعافي 75 حالة.

وخلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه وزارة "الصحة" عن مستجدات فيروس "كورونا"، وتحديث قائمة الإصابات، حيث أضيفت 32 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليُصبح إجمالي عدد الإصابات في الطائف 288 إصابة مؤكدة، من بينها 213 إصابة نشطة.