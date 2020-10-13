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ارتفاع إصابات "كورونا "بالولايات المتحدة إلى 7 ملايين و740934 إصابة

سجلت 46069 إصابة جديدة و494 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 46069 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الاثنين، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 7 ملايين و740934 إصابة حتى الآن.

وسجلت السلطات الصحية 494 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 214108 حالات منذ بدء تفشي الجائحة.

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ارتفاع إصابات "كورونا "بالولايات المتحدة إلى 7 ملايين و740934 إصابة
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 46069 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الاثنين، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 7 ملايين و740934 إصابة حتى الآن.

وسجلت السلطات الصحية 494 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 214108 حالات منذ بدء تفشي الجائحة.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
12:51 AM

ارتفاع إصابات "كورونا "بالولايات المتحدة إلى 7 ملايين و740934 إصابة

سجلت 46069 إصابة جديدة و494 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 46069 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الاثنين، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 7 ملايين و740934 إصابة حتى الآن.

وسجلت السلطات الصحية 494 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 214108 حالات منذ بدء تفشي الجائحة.

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