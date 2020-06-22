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"تويوتا" تتوقع الوصول إلى 90% من طاقتها للإنتاج في يوليو

بعد إعادة فتح مصانعها عقب إغلاقها بسبب تفشي كورونا

أفادت شركة "تويوتا موتور كورب" لصناعة السيارات بأنها تتوقع تعزيز إنتاجها في يوليو المقبل، بعد إعادة فتح مصانعها عقب إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن "تويوتا"، أن من المتوقع أن تصل إلى 90% من إنتاجها المستهدف.

وأوضحت الشركة أن ست خطوط إنتاج سيستمر تعليقها في الشهر المقبل 16 يوماً، مقارنة مع 25 خطًا مغلقًا وتوقف عمل لمدة 133 يوماً في يونيو الجاري.

ووفق "الألمانية" أجبر تفشي فيروس كورونا شركات صناعة السيارات حول العالم على إغلاق قاعات العرض والمصانع، ما أثر على الإيرادات.

وقال رئيس الموارد البشرية في الشركة ميتسورو كاواي، مطلع هذا الشهر، إنه ورغم أن "تويوتا" علقت عمل بعض مصانعها المحلية بين أبريل الماضي ويونيو الجاري، إلا أن ذلك لن يغير خطتها لإنتاج ما لا يقل عن ثلاثة ملايين سيارة سنويًا في اليابان.

تويوتا

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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"تويوتا" تتوقع الوصول إلى 90% من طاقتها للإنتاج في يوليو
سبق

أفادت شركة "تويوتا موتور كورب" لصناعة السيارات بأنها تتوقع تعزيز إنتاجها في يوليو المقبل، بعد إعادة فتح مصانعها عقب إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن "تويوتا"، أن من المتوقع أن تصل إلى 90% من إنتاجها المستهدف.

وأوضحت الشركة أن ست خطوط إنتاج سيستمر تعليقها في الشهر المقبل 16 يوماً، مقارنة مع 25 خطًا مغلقًا وتوقف عمل لمدة 133 يوماً في يونيو الجاري.

ووفق "الألمانية" أجبر تفشي فيروس كورونا شركات صناعة السيارات حول العالم على إغلاق قاعات العرض والمصانع، ما أثر على الإيرادات.

وقال رئيس الموارد البشرية في الشركة ميتسورو كاواي، مطلع هذا الشهر، إنه ورغم أن "تويوتا" علقت عمل بعض مصانعها المحلية بين أبريل الماضي ويونيو الجاري، إلا أن ذلك لن يغير خطتها لإنتاج ما لا يقل عن ثلاثة ملايين سيارة سنويًا في اليابان.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
02:26 PM

"تويوتا" تتوقع الوصول إلى 90% من طاقتها للإنتاج في يوليو

بعد إعادة فتح مصانعها عقب إغلاقها بسبب تفشي كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت شركة "تويوتا موتور كورب" لصناعة السيارات بأنها تتوقع تعزيز إنتاجها في يوليو المقبل، بعد إعادة فتح مصانعها عقب إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن "تويوتا"، أن من المتوقع أن تصل إلى 90% من إنتاجها المستهدف.

وأوضحت الشركة أن ست خطوط إنتاج سيستمر تعليقها في الشهر المقبل 16 يوماً، مقارنة مع 25 خطًا مغلقًا وتوقف عمل لمدة 133 يوماً في يونيو الجاري.

ووفق "الألمانية" أجبر تفشي فيروس كورونا شركات صناعة السيارات حول العالم على إغلاق قاعات العرض والمصانع، ما أثر على الإيرادات.

وقال رئيس الموارد البشرية في الشركة ميتسورو كاواي، مطلع هذا الشهر، إنه ورغم أن "تويوتا" علقت عمل بعض مصانعها المحلية بين أبريل الماضي ويونيو الجاري، إلا أن ذلك لن يغير خطتها لإنتاج ما لا يقل عن ثلاثة ملايين سيارة سنويًا في اليابان.

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