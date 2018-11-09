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أمطار الرياض.. إنقاذ 93 شخصًا وتضرر 71 مركبة وتسجيل 34 التماسًا كهربائيًا

الدفاع المدني يعلن الإحصائيات الأولية ويوكد: "لا إصابات ولا وفيات"

‏‫وضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض أنها ورد لها في غرفة التوجيه والتحكم بمدينة الرياض عدد من البلاغات حول احتجاز مركبات في تجمعات مياه بمواقع متفرقة، وذلك جراء الأمطار التي هطلت عصر اليوم على مدينة الرياض، وقد بلغ عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم حتى إعداد هذا البيان ٩٣ شخصًا، فيما بلغ عدد المركبات المتضررة ٧١ مركبة، كما بلغ عدد الالتماسات الكهربائية ٣٤ ولم تسجل ولله الحمد أي إصابات أو وفيات.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض محمد الحمادي بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة نتيجة استمرار التقلبات الجوية وتوقعات استمرار هطول الأمطار على العاصمة الرياض والدوادمي - القويعية - ساجر - جلال - ثادق- حريملاء - الحائر - المجمعة- شقراء - رماح-خريص- والأجزاء المجاور لها.

كما دعا إلى الحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناءالبرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.


وأكد أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة بتنفيذ تدابير وأعمال الدفاع المدني في حالات الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

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أمطار الرياض.. إنقاذ 93 شخصًا وتضرر 71 مركبة وتسجيل 34 التماسًا كهربائيًا
سبق

‏‫وضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض أنها ورد لها في غرفة التوجيه والتحكم بمدينة الرياض عدد من البلاغات حول احتجاز مركبات في تجمعات مياه بمواقع متفرقة، وذلك جراء الأمطار التي هطلت عصر اليوم على مدينة الرياض، وقد بلغ عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم حتى إعداد هذا البيان ٩٣ شخصًا، فيما بلغ عدد المركبات المتضررة ٧١ مركبة، كما بلغ عدد الالتماسات الكهربائية ٣٤ ولم تسجل ولله الحمد أي إصابات أو وفيات.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض محمد الحمادي بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة نتيجة استمرار التقلبات الجوية وتوقعات استمرار هطول الأمطار على العاصمة الرياض والدوادمي - القويعية - ساجر - جلال - ثادق- حريملاء - الحائر - المجمعة- شقراء - رماح-خريص- والأجزاء المجاور لها.

كما دعا إلى الحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناءالبرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.


وأكد أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة بتنفيذ تدابير وأعمال الدفاع المدني في حالات الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
07:02 PM

أمطار الرياض.. إنقاذ 93 شخصًا وتضرر 71 مركبة وتسجيل 34 التماسًا كهربائيًا

الدفاع المدني يعلن الإحصائيات الأولية ويوكد: "لا إصابات ولا وفيات"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
10
19,618

‏‫وضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض أنها ورد لها في غرفة التوجيه والتحكم بمدينة الرياض عدد من البلاغات حول احتجاز مركبات في تجمعات مياه بمواقع متفرقة، وذلك جراء الأمطار التي هطلت عصر اليوم على مدينة الرياض، وقد بلغ عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم حتى إعداد هذا البيان ٩٣ شخصًا، فيما بلغ عدد المركبات المتضررة ٧١ مركبة، كما بلغ عدد الالتماسات الكهربائية ٣٤ ولم تسجل ولله الحمد أي إصابات أو وفيات.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض محمد الحمادي بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة نتيجة استمرار التقلبات الجوية وتوقعات استمرار هطول الأمطار على العاصمة الرياض والدوادمي - القويعية - ساجر - جلال - ثادق- حريملاء - الحائر - المجمعة- شقراء - رماح-خريص- والأجزاء المجاور لها.

كما دعا إلى الحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناءالبرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.


وأكد أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة بتنفيذ تدابير وأعمال الدفاع المدني في حالات الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

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