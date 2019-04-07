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"نائب وزير الشؤون الإسلامية" يطمئن على صحة "الخطيب المطعون"

الوزير وجّه فرع عسير بمتابعة الحالة وتقديم العون والتنسيق مع الأمن

اطمأن نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد؛ هاتفياً، على الحالة الصحية لإمام وخطيب جامع آل زينب بالنماص التابعة لمنطقة عسير، الشيخ علي حسن آل الشيخ الشهري؛ الذي تعرّض لحادثة طعن قبل صعوده منبر الجمعة، أمس الأول، وأصابت الطعنة كتفه اليسرى ونُقل على أثرها للمستشفى.

وتمنى ابن سعيد؛ له موفور الصحة والعافية، وأن يجمع الله له بين الصحة والعافية، مؤكداً دعم ومساندة الوزارة بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ له.

بدوره، عبّر خطيب جامع النماص "علي الشهري"؛ عن شكره وتقديره على الوقفة الإنسانية غير المستغربة من ابن سعيد؛ في متابعة حالته الصحية، مضيفاً أنها وقفة تعني له الكثير.

وكان الوزير آل الشيخ؛ قد وجّه فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير بمتابعة الحالة وتقديم العون والمساعدة للإمام، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية كافة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بقضيته، علماً بأن الإمام "الشهري"؛ يتجاوز الخمسين عاماً، وقضى أكثر من 20 عاماً إماماً وخطيباً للجامع.

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"نائب وزير الشؤون الإسلامية" يطمئن على صحة "الخطيب المطعون"
سبق

اطمأن نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد؛ هاتفياً، على الحالة الصحية لإمام وخطيب جامع آل زينب بالنماص التابعة لمنطقة عسير، الشيخ علي حسن آل الشيخ الشهري؛ الذي تعرّض لحادثة طعن قبل صعوده منبر الجمعة، أمس الأول، وأصابت الطعنة كتفه اليسرى ونُقل على أثرها للمستشفى.

وتمنى ابن سعيد؛ له موفور الصحة والعافية، وأن يجمع الله له بين الصحة والعافية، مؤكداً دعم ومساندة الوزارة بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ له.

بدوره، عبّر خطيب جامع النماص "علي الشهري"؛ عن شكره وتقديره على الوقفة الإنسانية غير المستغربة من ابن سعيد؛ في متابعة حالته الصحية، مضيفاً أنها وقفة تعني له الكثير.

وكان الوزير آل الشيخ؛ قد وجّه فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير بمتابعة الحالة وتقديم العون والمساعدة للإمام، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية كافة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بقضيته، علماً بأن الإمام "الشهري"؛ يتجاوز الخمسين عاماً، وقضى أكثر من 20 عاماً إماماً وخطيباً للجامع.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
10:13 AM

"نائب وزير الشؤون الإسلامية" يطمئن على صحة "الخطيب المطعون"

الوزير وجّه فرع عسير بمتابعة الحالة وتقديم العون والتنسيق مع الأمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اطمأن نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد؛ هاتفياً، على الحالة الصحية لإمام وخطيب جامع آل زينب بالنماص التابعة لمنطقة عسير، الشيخ علي حسن آل الشيخ الشهري؛ الذي تعرّض لحادثة طعن قبل صعوده منبر الجمعة، أمس الأول، وأصابت الطعنة كتفه اليسرى ونُقل على أثرها للمستشفى.

وتمنى ابن سعيد؛ له موفور الصحة والعافية، وأن يجمع الله له بين الصحة والعافية، مؤكداً دعم ومساندة الوزارة بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ له.

بدوره، عبّر خطيب جامع النماص "علي الشهري"؛ عن شكره وتقديره على الوقفة الإنسانية غير المستغربة من ابن سعيد؛ في متابعة حالته الصحية، مضيفاً أنها وقفة تعني له الكثير.

وكان الوزير آل الشيخ؛ قد وجّه فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير بمتابعة الحالة وتقديم العون والمساعدة للإمام، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية كافة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بقضيته، علماً بأن الإمام "الشهري"؛ يتجاوز الخمسين عاماً، وقضى أكثر من 20 عاماً إماماً وخطيباً للجامع.

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