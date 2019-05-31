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"البسامي" يباشر مهامه قائداً لأمن الحج والعمرة

باشر اللواء محمد بن عبدالله البسامي مهامه قائداً للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالأمن العام؛ بعد صدور قرار وزير الداخلية بتعيينه قائداً للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.

ونفّذ اللواء "البسامي" جولةً ميدانيةً داخل الحرم المكي الشريف اطلع خلالها على سير الأعمال.

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"البسامي" يباشر مهامه قائداً لأمن الحج والعمرة
سبق

باشر اللواء محمد بن عبدالله البسامي مهامه قائداً للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالأمن العام؛ بعد صدور قرار وزير الداخلية بتعيينه قائداً للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.

ونفّذ اللواء "البسامي" جولةً ميدانيةً داخل الحرم المكي الشريف اطلع خلالها على سير الأعمال.

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
02:27 PM

"البسامي" يباشر مهامه قائداً لأمن الحج والعمرة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
2,253

باشر اللواء محمد بن عبدالله البسامي مهامه قائداً للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالأمن العام؛ بعد صدور قرار وزير الداخلية بتعيينه قائداً للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.

ونفّذ اللواء "البسامي" جولةً ميدانيةً داخل الحرم المكي الشريف اطلع خلالها على سير الأعمال.

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