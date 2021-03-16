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مطار الجوف يكثف إجراءاته الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا

بالتعاون مع وزارة الصحة لضمان سلامة جميع العاملين والمسافرين

كثف مطار الجوف الدولي وبدعم من الهيئة العامة للطيران المدني الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، بالتنسيق مع الجهات العاملة بالمطار كافة، وبالتعاون مع وزارة الصحة لضمان سلامة جميع العاملين والمسافرين في المطار.

وعمل مطار الجوف مع جميع الجهات المعنية لتسيير كافة الرحلات القادمة وفق كفاءة تشغيلية عالية، وتنظيم حركة المسافرين في الرحلات الداخلية داخل الصالات لإجراء الكشف الطبي عبر الكاميرات الحرارية بكل انسيابية ووفقاً لكافة التدابير الوقائية المتبعة للتأكد من سلامة القادمين.

كما يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية التي شملت تعقيم وتطهير مرافق المطار والحافلات الناقلة للركاب كافة يومياً وبشكل دوري، وتركيب موزعات تعقيم أيدي إضافية في جميع الصالات، وتوزيع الأدوات الوقائية لجميع العاملين والمسافرين في المطار.

مطار الجوف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مطار الجوف يكثف إجراءاته الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا
سبق

كثف مطار الجوف الدولي وبدعم من الهيئة العامة للطيران المدني الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، بالتنسيق مع الجهات العاملة بالمطار كافة، وبالتعاون مع وزارة الصحة لضمان سلامة جميع العاملين والمسافرين في المطار.

وعمل مطار الجوف مع جميع الجهات المعنية لتسيير كافة الرحلات القادمة وفق كفاءة تشغيلية عالية، وتنظيم حركة المسافرين في الرحلات الداخلية داخل الصالات لإجراء الكشف الطبي عبر الكاميرات الحرارية بكل انسيابية ووفقاً لكافة التدابير الوقائية المتبعة للتأكد من سلامة القادمين.

كما يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية التي شملت تعقيم وتطهير مرافق المطار والحافلات الناقلة للركاب كافة يومياً وبشكل دوري، وتركيب موزعات تعقيم أيدي إضافية في جميع الصالات، وتوزيع الأدوات الوقائية لجميع العاملين والمسافرين في المطار.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
06:43 PM

مطار الجوف يكثف إجراءاته الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا

بالتعاون مع وزارة الصحة لضمان سلامة جميع العاملين والمسافرين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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كثف مطار الجوف الدولي وبدعم من الهيئة العامة للطيران المدني الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، بالتنسيق مع الجهات العاملة بالمطار كافة، وبالتعاون مع وزارة الصحة لضمان سلامة جميع العاملين والمسافرين في المطار.

وعمل مطار الجوف مع جميع الجهات المعنية لتسيير كافة الرحلات القادمة وفق كفاءة تشغيلية عالية، وتنظيم حركة المسافرين في الرحلات الداخلية داخل الصالات لإجراء الكشف الطبي عبر الكاميرات الحرارية بكل انسيابية ووفقاً لكافة التدابير الوقائية المتبعة للتأكد من سلامة القادمين.

كما يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية التي شملت تعقيم وتطهير مرافق المطار والحافلات الناقلة للركاب كافة يومياً وبشكل دوري، وتركيب موزعات تعقيم أيدي إضافية في جميع الصالات، وتوزيع الأدوات الوقائية لجميع العاملين والمسافرين في المطار.

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