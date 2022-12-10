"العمل" تؤكد: الوافد المسيء غادر المملكة قبل شهر ونصف

أكد خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الوافد العربي المسيء والذي تم تداول صور تغريداته، خارج المملكة حالياً بعد أن تقدم باستقالته من الشركة التي يعمل بها.

وكان أحد المغردين قد نشر معلومات الوافد المسيء، فيما رد أبا الخيل على التغريدة قائلاً :



‏‫‏هذا الوافد غادر المملكة بتأشيرة خروج وعودة بتاريخ 27 أكتوبر 2017، وانتهت الفترة المحددة ولم يعد، علماً بأنه قدم استقالته من العمل في الشركة بتاريخ 5 نوفمبر 2017، وهو خارج المملكة.

