النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2429 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 253349

الديون الخارجية المستحقة على تركيا تقفز إلى 170 مليار دولار

23.2 % منها نصيب القطاع العام.. و11.4 % للبنك المركزي

كشف البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، أن الديون الخارجية المستحقة على تركيا في غضون عام أو أقل، بلغت نحو 170 مليار دولار، وبالتحديد 169.5 مليار دولار في نهاية مايو، بارتفاع بلغ نحو خمسة مليارات دولار عن الشهر السابق.

وحسبما ذكرت "رويترز"، فقد شكلت ديون القطاع العام 23.2 % من الإجمالي، وبلغت ديون البنك المركزي 11.4 %، بينما كانت حصة القطاع الخاص من الديون 65.4 %.

وكانت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، قد أظهرت في الثلاثين من يونيو الماضي، ارتفاع عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 102.7 % على أساس سنوي في مايو إلى 3.42 مليار دولار.

وانخفضت صادرات تركيا 40.9 %، وتراجعت الواردات 27.8 %، مقارنة مع مايو 2019، وفق ما ذكر المعهد.

وسجلت الليرة التركية في منتصف يونيو الماضي، لأدنى مستوى لها منذ نحو شهر، بهبوطها أكثر من 1 في المئة إلى 6.8610 مقابل الدولار الأميركي.

وفقدت العملة التركية نحو 13 % من قيمتها هذا العام، وبلغت الليرة أدنى مستوى لها على الإطلاق في مايو الماضي بواقع 7.2 ليرات مقابل الدولار الواحد، مقارنة بثلاث ليرات مقابل الدولار في سبتمبر 2016.

البنك المركزي التركي تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الديون الخارجية المستحقة على تركيا تقفز إلى 170 مليار دولار
سبق

كشف البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، أن الديون الخارجية المستحقة على تركيا في غضون عام أو أقل، بلغت نحو 170 مليار دولار، وبالتحديد 169.5 مليار دولار في نهاية مايو، بارتفاع بلغ نحو خمسة مليارات دولار عن الشهر السابق.

وحسبما ذكرت "رويترز"، فقد شكلت ديون القطاع العام 23.2 % من الإجمالي، وبلغت ديون البنك المركزي 11.4 %، بينما كانت حصة القطاع الخاص من الديون 65.4 %.

وكانت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، قد أظهرت في الثلاثين من يونيو الماضي، ارتفاع عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 102.7 % على أساس سنوي في مايو إلى 3.42 مليار دولار.

وانخفضت صادرات تركيا 40.9 %، وتراجعت الواردات 27.8 %، مقارنة مع مايو 2019، وفق ما ذكر المعهد.

وسجلت الليرة التركية في منتصف يونيو الماضي، لأدنى مستوى لها منذ نحو شهر، بهبوطها أكثر من 1 في المئة إلى 6.8610 مقابل الدولار الأميركي.

وفقدت العملة التركية نحو 13 % من قيمتها هذا العام، وبلغت الليرة أدنى مستوى لها على الإطلاق في مايو الماضي بواقع 7.2 ليرات مقابل الدولار الواحد، مقارنة بثلاث ليرات مقابل الدولار في سبتمبر 2016.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
02:30 PM

الديون الخارجية المستحقة على تركيا تقفز إلى 170 مليار دولار

23.2 % منها نصيب القطاع العام.. و11.4 % للبنك المركزي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
570

كشف البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، أن الديون الخارجية المستحقة على تركيا في غضون عام أو أقل، بلغت نحو 170 مليار دولار، وبالتحديد 169.5 مليار دولار في نهاية مايو، بارتفاع بلغ نحو خمسة مليارات دولار عن الشهر السابق.

وحسبما ذكرت "رويترز"، فقد شكلت ديون القطاع العام 23.2 % من الإجمالي، وبلغت ديون البنك المركزي 11.4 %، بينما كانت حصة القطاع الخاص من الديون 65.4 %.

وكانت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، قد أظهرت في الثلاثين من يونيو الماضي، ارتفاع عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 102.7 % على أساس سنوي في مايو إلى 3.42 مليار دولار.

وانخفضت صادرات تركيا 40.9 %، وتراجعت الواردات 27.8 %، مقارنة مع مايو 2019، وفق ما ذكر المعهد.

وسجلت الليرة التركية في منتصف يونيو الماضي، لأدنى مستوى لها منذ نحو شهر، بهبوطها أكثر من 1 في المئة إلى 6.8610 مقابل الدولار الأميركي.

وفقدت العملة التركية نحو 13 % من قيمتها هذا العام، وبلغت الليرة أدنى مستوى لها على الإطلاق في مايو الماضي بواقع 7.2 ليرات مقابل الدولار الواحد، مقارنة بثلاث ليرات مقابل الدولار في سبتمبر 2016.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,912
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,395
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,022
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,176

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة