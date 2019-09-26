أعلنت شركة إكسترا للإلكترونيات عن استمرار سلسلة عروضها بمناسبة اليوم الوطني الـ89 على الجوالات والأجهزة المنزلية التي تصل إلى 20% حتى السبت 28 سبتمبر. وكانت إكسترا قد احتفلت، وسط أجواء وطنيّة مميزة يعمُها الفرح، بالمناسبة في معرضها في الخبر، بحضور الفنان محمد الجبالي الذي أحيا الحفل بأغنية وطنية بعنوان "جنة على صورة وطن" التي أطلقتها الشركة للمناسبة. ودأبت إكسترا على إطلاق العديد من العروض في مناسبات مختلفة، وهو ما عزز دورها الاجتماعي في مشاركة المجتمع السعودي أفراحه في كُل أنحاء المملكة.

"إكسترا" تحتفل بيوم الوطن عبر "جنة على صورة وطن" وتواصل عروضها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-26 أعلنت شركة إكسترا للإلكترونيات عن استمرار سلسلة عروضها بمناسبة اليوم الوطني الـ89 على الجوالات والأجهزة المنزلية التي تصل إلى 20% حتى السبت 28 سبتمبر.

وكانت إكسترا قد احتفلت، وسط أجواء وطنيّة مميزة يعمُها الفرح، بالمناسبة في معرضها في الخبر، بحضور الفنان محمد الجبالي الذي أحيا الحفل بأغنية وطنية بعنوان "جنة على صورة وطن" التي أطلقتها الشركة للمناسبة.

ودأبت إكسترا على إطلاق العديد من العروض في مناسبات مختلفة، وهو ما عزز دورها الاجتماعي في مشاركة المجتمع السعودي أفراحه في كُل أنحاء المملكة. يُذكر أنّ إكسترا للإلكترونيات تُعد مِن أهم وأكبر الشركات الإلكترونيّة في المملكة العربية السعودية.

https://www.extra.com/ar-sa

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 02:24 PM

"إكسترا" تحتفل بيوم الوطن عبر "جنة على صورة وطن" وتواصل عروضها وسط أجواء وطنية مميزة يعمّها الفرح.. وأطلقت العديد من العروض





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أعلنت شركة إكسترا للإلكترونيات عن استمرار سلسلة عروضها بمناسبة اليوم الوطني الـ89 على الجوالات والأجهزة المنزلية التي تصل إلى 20% حتى السبت 28 سبتمبر.

وكانت إكسترا قد احتفلت، وسط أجواء وطنيّة مميزة يعمُها الفرح، بالمناسبة في معرضها في الخبر، بحضور الفنان محمد الجبالي الذي أحيا الحفل بأغنية وطنية بعنوان "جنة على صورة وطن" التي أطلقتها الشركة للمناسبة.

ودأبت إكسترا على إطلاق العديد من العروض في مناسبات مختلفة، وهو ما عزز دورها الاجتماعي في مشاركة المجتمع السعودي أفراحه في كُل أنحاء المملكة.

يُذكر أنّ إكسترا للإلكترونيات تُعد مِن أهم وأكبر الشركات الإلكترونيّة في المملكة العربية السعودية.

https://www.extra.com/ar-sa