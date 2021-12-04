رعى نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، مساء أمس فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة، التي نفَّذها مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بجازان، بمشاركة عدد من الجهات، وذلك بملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جازان، الذي ترعاه "سبق" إعلاميًّا. وشارك نائب أمير منطقة جازان في مستهل الفعالية عددًا من الأطفال ذوي الإعاقة مسيرتهم الخاصة بالمناسبة، ودشَّن مسيرة الخيَّالة والدراجات النارية المشاركة في الفعالية. وشهد الأمير محمد بن عبدالعزيز مباراة النجوم في كرة القدم المقامة ضمن فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة بين قدامى نجوم المنتخب السعودي ونجوم منطقة جازان، التي انتهت بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما. وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز أهمية الاحتفال بهذه المناسبة، ومشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في يومهم العالمي، وتقديم الدعم والمساندة لهذه الفئة الغالية على الجميع، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي توليهم كل الرعاية والاهتمام.

شاركهم مسيرتهم.. نائب أمير جازان يرعى فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة فهد كاملي سبق 2021-12-04 رعى نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، مساء أمس فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة، التي نفَّذها مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بجازان، بمشاركة عدد من الجهات، وذلك بملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جازان، الذي ترعاه "سبق" إعلاميًّا.



وشارك نائب أمير منطقة جازان في مستهل الفعالية عددًا من الأطفال ذوي الإعاقة مسيرتهم الخاصة بالمناسبة، ودشَّن مسيرة الخيَّالة والدراجات النارية المشاركة في الفعالية.



وشهد الأمير محمد بن عبدالعزيز مباراة النجوم في كرة القدم المقامة ضمن فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة بين قدامى نجوم المنتخب السعودي ونجوم منطقة جازان، التي انتهت بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما.



وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز أهمية الاحتفال بهذه المناسبة، ومشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في يومهم العالمي، وتقديم الدعم والمساندة لهذه الفئة الغالية على الجميع، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي توليهم كل الرعاية والاهتمام.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443 01:34 AM

شاركهم مسيرتهم.. نائب أمير جازان يرعى فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة شهد مباراة نجوم المنتخب القدامى ودشَّن مبادرات عدة.. برعاية إعلامية من "سبق"





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رعى نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، مساء أمس فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة، التي نفَّذها مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بجازان، بمشاركة عدد من الجهات، وذلك بملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جازان، الذي ترعاه "سبق" إعلاميًّا.



وشارك نائب أمير منطقة جازان في مستهل الفعالية عددًا من الأطفال ذوي الإعاقة مسيرتهم الخاصة بالمناسبة، ودشَّن مسيرة الخيَّالة والدراجات النارية المشاركة في الفعالية.



وشهد الأمير محمد بن عبدالعزيز مباراة النجوم في كرة القدم المقامة ضمن فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة بين قدامى نجوم المنتخب السعودي ونجوم منطقة جازان، التي انتهت بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما.



وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز أهمية الاحتفال بهذه المناسبة، ومشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في يومهم العالمي، وتقديم الدعم والمساندة لهذه الفئة الغالية على الجميع، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي توليهم كل الرعاية والاهتمام.