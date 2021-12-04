النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاركهم مسيرتهم.. نائب أمير جازان يرعى فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة

شهد مباراة نجوم المنتخب القدامى ودشَّن مبادرات عدة.. برعاية إعلامية من "سبق"

رعى نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، مساء أمس فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة، التي نفَّذها مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بجازان، بمشاركة عدد من الجهات، وذلك بملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جازان، الذي ترعاه "سبق" إعلاميًّا.

وشارك نائب أمير منطقة جازان في مستهل الفعالية عددًا من الأطفال ذوي الإعاقة مسيرتهم الخاصة بالمناسبة، ودشَّن مسيرة الخيَّالة والدراجات النارية المشاركة في الفعالية.

وشهد الأمير محمد بن عبدالعزيز مباراة النجوم في كرة القدم المقامة ضمن فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة بين قدامى نجوم المنتخب السعودي ونجوم منطقة جازان، التي انتهت بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما.

وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز أهمية الاحتفال بهذه المناسبة، ومشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في يومهم العالمي، وتقديم الدعم والمساندة لهذه الفئة الغالية على الجميع، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي توليهم كل الرعاية والاهتمام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاركهم مسيرتهم.. نائب أمير جازان يرعى فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة
سبق

رعى نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، مساء أمس فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة، التي نفَّذها مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بجازان، بمشاركة عدد من الجهات، وذلك بملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جازان، الذي ترعاه "سبق" إعلاميًّا.

وشارك نائب أمير منطقة جازان في مستهل الفعالية عددًا من الأطفال ذوي الإعاقة مسيرتهم الخاصة بالمناسبة، ودشَّن مسيرة الخيَّالة والدراجات النارية المشاركة في الفعالية.

وشهد الأمير محمد بن عبدالعزيز مباراة النجوم في كرة القدم المقامة ضمن فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة بين قدامى نجوم المنتخب السعودي ونجوم منطقة جازان، التي انتهت بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما.

وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز أهمية الاحتفال بهذه المناسبة، ومشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في يومهم العالمي، وتقديم الدعم والمساندة لهذه الفئة الغالية على الجميع، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي توليهم كل الرعاية والاهتمام.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
01:34 AM

شاركهم مسيرتهم.. نائب أمير جازان يرعى فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة

شهد مباراة نجوم المنتخب القدامى ودشَّن مبادرات عدة.. برعاية إعلامية من "سبق"

A A A
فهد كاملي - جازان
0
3,071

رعى نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، مساء أمس فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة، التي نفَّذها مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بجازان، بمشاركة عدد من الجهات، وذلك بملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جازان، الذي ترعاه "سبق" إعلاميًّا.

وشارك نائب أمير منطقة جازان في مستهل الفعالية عددًا من الأطفال ذوي الإعاقة مسيرتهم الخاصة بالمناسبة، ودشَّن مسيرة الخيَّالة والدراجات النارية المشاركة في الفعالية.

وشهد الأمير محمد بن عبدالعزيز مباراة النجوم في كرة القدم المقامة ضمن فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة بين قدامى نجوم المنتخب السعودي ونجوم منطقة جازان، التي انتهت بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما.

وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز أهمية الاحتفال بهذه المناسبة، ومشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في يومهم العالمي، وتقديم الدعم والمساندة لهذه الفئة الغالية على الجميع، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي توليهم كل الرعاية والاهتمام.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,121
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,511
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,298
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,335

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة