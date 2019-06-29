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"التعليم": إعلان أسماء المرشحين على الوظائف التعليمية .. غداً

العصيمي: بعد إنهاء مطابقة بياناتهم لدى فروع وزارة الخدمة المدنية

أوضحت وزارة التعليم أنها ستعلن أسماء المرشحين على الوظائف التعليمية يوم غد الأحد.

قال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي: بمشيئة الله ستعلن #وزارة_التعليم أسماء المرشحين نهائياً لشغل #الوظائف_التعليمية، إضافة إلى إدارات التعليم الموجّهين إليها، مساء غدٍ الأحد، بعد إنهاء مطابقة بياناتهم لدى فروع #وزارة_الخدمة_المدنية، وذلك من خلال بوابة وزارة التعليم، وحسابها في منصة "تويتر".. وفق الله الجميع.

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"التعليم": إعلان أسماء المرشحين على الوظائف التعليمية .. غداً
سبق

أوضحت وزارة التعليم أنها ستعلن أسماء المرشحين على الوظائف التعليمية يوم غد الأحد.

قال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي: بمشيئة الله ستعلن #وزارة_التعليم أسماء المرشحين نهائياً لشغل #الوظائف_التعليمية، إضافة إلى إدارات التعليم الموجّهين إليها، مساء غدٍ الأحد، بعد إنهاء مطابقة بياناتهم لدى فروع #وزارة_الخدمة_المدنية، وذلك من خلال بوابة وزارة التعليم، وحسابها في منصة "تويتر".. وفق الله الجميع.

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
11:16 AM

"التعليم": إعلان أسماء المرشحين على الوظائف التعليمية .. غداً

العصيمي: بعد إنهاء مطابقة بياناتهم لدى فروع وزارة الخدمة المدنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضحت وزارة التعليم أنها ستعلن أسماء المرشحين على الوظائف التعليمية يوم غد الأحد.

قال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي: بمشيئة الله ستعلن #وزارة_التعليم أسماء المرشحين نهائياً لشغل #الوظائف_التعليمية، إضافة إلى إدارات التعليم الموجّهين إليها، مساء غدٍ الأحد، بعد إنهاء مطابقة بياناتهم لدى فروع #وزارة_الخدمة_المدنية، وذلك من خلال بوابة وزارة التعليم، وحسابها في منصة "تويتر".. وفق الله الجميع.

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