"التعليم": إعلان أسماء المرشحين على الوظائف التعليمية .. غداً
العصيمي: بعد إنهاء مطابقة بياناتهم لدى فروع وزارة الخدمة المدنية
أوضحت وزارة التعليم أنها ستعلن أسماء المرشحين على الوظائف التعليمية يوم غد الأحد.
قال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي: بمشيئة الله ستعلن #وزارة_التعليم أسماء المرشحين نهائياً لشغل #الوظائف_التعليمية، إضافة إلى إدارات التعليم الموجّهين إليها، مساء غدٍ الأحد، بعد إنهاء مطابقة بياناتهم لدى فروع #وزارة_الخدمة_المدنية، وذلك من خلال بوابة وزارة التعليم، وحسابها في منصة "تويتر".. وفق الله الجميع.
"التعليم": إعلان أسماء المرشحين على الوظائف التعليمية .. غداً
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-06-29
أوضحت وزارة التعليم أنها ستعلن أسماء المرشحين على الوظائف التعليمية يوم غد الأحد.
قال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي: بمشيئة الله ستعلن #وزارة_التعليم أسماء المرشحين نهائياً لشغل #الوظائف_التعليمية، إضافة إلى إدارات التعليم الموجّهين إليها، مساء غدٍ الأحد، بعد إنهاء مطابقة بياناتهم لدى فروع #وزارة_الخدمة_المدنية، وذلك من خلال بوابة وزارة التعليم، وحسابها في منصة "تويتر".. وفق الله الجميع.
29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
11:16 AM
"التعليم": إعلان أسماء المرشحين على الوظائف التعليمية .. غداً
العصيمي: بعد إنهاء مطابقة بياناتهم لدى فروع وزارة الخدمة المدنية
أوضحت وزارة التعليم أنها ستعلن أسماء المرشحين على الوظائف التعليمية يوم غد الأحد.
قال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي: بمشيئة الله ستعلن #وزارة_التعليم أسماء المرشحين نهائياً لشغل #الوظائف_التعليمية، إضافة إلى إدارات التعليم الموجّهين إليها، مساء غدٍ الأحد، بعد إنهاء مطابقة بياناتهم لدى فروع #وزارة_الخدمة_المدنية، وذلك من خلال بوابة وزارة التعليم، وحسابها في منصة "تويتر".. وفق الله الجميع.