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شهر من الفعاليات.. "آل الشيخ": 6.5 مليون زائر لـ"موسم الرياض"

انطلقت في أكتوبر الماضي وتستمر حتى ديسمبر المقبل

أعلن تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وصول عدد زوار موسم الرياض الذي انطلق قبل شهر في الـ11 من أكتوبر الماضي إلى 6 ملايين زائر ونصف المليون.

وتفصيلاً، قال "آل الشيخ" في تغريدة من حسابه بتويتر: "الحمد لله؛ وصلنا لستة ملايين ونصف المليون زائر إلى اليوم.. نااااار موسم الرياض".

وكانت العاصمة الرياض قد شهدت انطلاقة "موسم الرياض" الذي يستمر على مدار 70 يومًا، وذلك في 11 أكتوبر الماضي حتى 15 ديسمبر، في سياق تحويل "الرياض" إلى وجهة سياحية عالمية؛ إذ تتنوع الفعاليات والبرامج المنتقاة، التي تناسب فئات المجتمع المختلفة؛ لذا وصفها مختصون بـ"حراك سياحي عالمي جاذب".

موسم الرياض الهيئة العامة للترفيه

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شهر من الفعاليات.. "آل الشيخ": 6.5 مليون زائر لـ"موسم الرياض"
سبق

أعلن تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وصول عدد زوار موسم الرياض الذي انطلق قبل شهر في الـ11 من أكتوبر الماضي إلى 6 ملايين زائر ونصف المليون.

وتفصيلاً، قال "آل الشيخ" في تغريدة من حسابه بتويتر: "الحمد لله؛ وصلنا لستة ملايين ونصف المليون زائر إلى اليوم.. نااااار موسم الرياض".

وكانت العاصمة الرياض قد شهدت انطلاقة "موسم الرياض" الذي يستمر على مدار 70 يومًا، وذلك في 11 أكتوبر الماضي حتى 15 ديسمبر، في سياق تحويل "الرياض" إلى وجهة سياحية عالمية؛ إذ تتنوع الفعاليات والبرامج المنتقاة، التي تناسب فئات المجتمع المختلفة؛ لذا وصفها مختصون بـ"حراك سياحي عالمي جاذب".

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
08:31 PM

شهر من الفعاليات.. "آل الشيخ": 6.5 مليون زائر لـ"موسم الرياض"

انطلقت في أكتوبر الماضي وتستمر حتى ديسمبر المقبل

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
8
1,265

أعلن تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وصول عدد زوار موسم الرياض الذي انطلق قبل شهر في الـ11 من أكتوبر الماضي إلى 6 ملايين زائر ونصف المليون.

وتفصيلاً، قال "آل الشيخ" في تغريدة من حسابه بتويتر: "الحمد لله؛ وصلنا لستة ملايين ونصف المليون زائر إلى اليوم.. نااااار موسم الرياض".

وكانت العاصمة الرياض قد شهدت انطلاقة "موسم الرياض" الذي يستمر على مدار 70 يومًا، وذلك في 11 أكتوبر الماضي حتى 15 ديسمبر، في سياق تحويل "الرياض" إلى وجهة سياحية عالمية؛ إذ تتنوع الفعاليات والبرامج المنتقاة، التي تناسب فئات المجتمع المختلفة؛ لذا وصفها مختصون بـ"حراك سياحي عالمي جاذب".

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بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,248
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,219
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,586
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,880

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