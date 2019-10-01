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في 10 أشهر ..  تعيين 14152 خطيباً وإماماً ومؤذناً

ضمن مشروع العناية بالمساجد بمختلف المناطق

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال الأشهر العشرة الماضية تعيين (14152) من الخطباء والأئمة والمؤذنين في مختلف فروع الوزارة بمناطق المملكة، في إطار مشروع العناية بالمساجد ومنسوبيها، كي تؤدي دورها في خدمة المجتمع على أكمل وجه.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ــ في تصريح له بهذه المناسبة ــ أن جميع مَن تم تعيينهم استكملوا مسوغات التعيين النظامية، وأُجريت لهم مقابلات شخصية.

قال آل الشيخ: إن الوزارة تحظى بدعم لا محدود من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ أيده الله ــ، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ أدام الله توفيقه ــ، بما يحقق قيامها بالواجب المنوط بها، والعناية ببيوت الله ورعايتها وصيانتها وتهيئتها بكل ما تحتاج إليه.

ورفع الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ــ في ختام تصريحه ــ أسمى آيات الشكر والعرفان لولاة الأمر ــ حفظهم الله ــ على ما يولونه من عناية واهتمام ببيوت الله، عمارة وصيانة ونظافة.. سائلاً المولى - عزّ وجلّ - أن يجزيهم خير الجزاء؛ على ما يقدّمونه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين.

جديرٌ بالذكر أن هذه الوظائف تمّ سحب كثير منها من أشخاص لا يمارسون مهامها أو مكلفين بأعمال أخرى ليست مما وضعت هذه الوظائف لأجلها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في 10 أشهر ..  تعيين 14152 خطيباً وإماماً ومؤذناً
سبق

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال الأشهر العشرة الماضية تعيين (14152) من الخطباء والأئمة والمؤذنين في مختلف فروع الوزارة بمناطق المملكة، في إطار مشروع العناية بالمساجد ومنسوبيها، كي تؤدي دورها في خدمة المجتمع على أكمل وجه.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ــ في تصريح له بهذه المناسبة ــ أن جميع مَن تم تعيينهم استكملوا مسوغات التعيين النظامية، وأُجريت لهم مقابلات شخصية.

قال آل الشيخ: إن الوزارة تحظى بدعم لا محدود من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ أيده الله ــ، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ أدام الله توفيقه ــ، بما يحقق قيامها بالواجب المنوط بها، والعناية ببيوت الله ورعايتها وصيانتها وتهيئتها بكل ما تحتاج إليه.

ورفع الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ــ في ختام تصريحه ــ أسمى آيات الشكر والعرفان لولاة الأمر ــ حفظهم الله ــ على ما يولونه من عناية واهتمام ببيوت الله، عمارة وصيانة ونظافة.. سائلاً المولى - عزّ وجلّ - أن يجزيهم خير الجزاء؛ على ما يقدّمونه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين.

جديرٌ بالذكر أن هذه الوظائف تمّ سحب كثير منها من أشخاص لا يمارسون مهامها أو مكلفين بأعمال أخرى ليست مما وضعت هذه الوظائف لأجلها.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
10:52 AM

في 10 أشهر ..  تعيين 14152 خطيباً وإماماً ومؤذناً

ضمن مشروع العناية بالمساجد بمختلف المناطق

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عبدالحكيم شار - الرياض
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295

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال الأشهر العشرة الماضية تعيين (14152) من الخطباء والأئمة والمؤذنين في مختلف فروع الوزارة بمناطق المملكة، في إطار مشروع العناية بالمساجد ومنسوبيها، كي تؤدي دورها في خدمة المجتمع على أكمل وجه.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ــ في تصريح له بهذه المناسبة ــ أن جميع مَن تم تعيينهم استكملوا مسوغات التعيين النظامية، وأُجريت لهم مقابلات شخصية.

قال آل الشيخ: إن الوزارة تحظى بدعم لا محدود من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ أيده الله ــ، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ أدام الله توفيقه ــ، بما يحقق قيامها بالواجب المنوط بها، والعناية ببيوت الله ورعايتها وصيانتها وتهيئتها بكل ما تحتاج إليه.

ورفع الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ــ في ختام تصريحه ــ أسمى آيات الشكر والعرفان لولاة الأمر ــ حفظهم الله ــ على ما يولونه من عناية واهتمام ببيوت الله، عمارة وصيانة ونظافة.. سائلاً المولى - عزّ وجلّ - أن يجزيهم خير الجزاء؛ على ما يقدّمونه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين.

جديرٌ بالذكر أن هذه الوظائف تمّ سحب كثير منها من أشخاص لا يمارسون مهامها أو مكلفين بأعمال أخرى ليست مما وضعت هذه الوظائف لأجلها.

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