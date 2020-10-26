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"الحجرف": مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مرحلة جديدة للتعاون الإقليمي والدولي

قال إنها تعكس الرغبة بتكاتف الجهود لتحقيق أهدافها نحو حماية الأرض من تداعيات التغيُّر المناخي

عبَّر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن أهمية ما تمثله قمة الشرق الأوسط الأخضر التي انطلقت أعمالها في الرياض اليوم 25 أكتوبر 2021م، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.

وأكد أهمية مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وما تمثله من انطلاق مرحلة جديدة وتاريخية نحو التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لتحديات التغيُّر المناخي، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، واحتضنتها العاصمة الرياض بحضور دولي عالي المستوى، وتعكس الرغبة بتكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق أهدافها نحو حماية الأرض من تداعيات التغيُّر المناخي.

وثمَّن الأمين العام الرؤية والمبادرات والبرامج التي أُعلنت اليوم، مؤكدًا أنها تمثل نقطة تحوُّل تاريخي في المنطقة، تعكس التزام الدول المشاركة نحو تحقيق أهدافها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحجرف": مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مرحلة جديدة للتعاون الإقليمي والدولي
سبق

عبَّر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن أهمية ما تمثله قمة الشرق الأوسط الأخضر التي انطلقت أعمالها في الرياض اليوم 25 أكتوبر 2021م، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.

وأكد أهمية مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وما تمثله من انطلاق مرحلة جديدة وتاريخية نحو التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لتحديات التغيُّر المناخي، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، واحتضنتها العاصمة الرياض بحضور دولي عالي المستوى، وتعكس الرغبة بتكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق أهدافها نحو حماية الأرض من تداعيات التغيُّر المناخي.

وثمَّن الأمين العام الرؤية والمبادرات والبرامج التي أُعلنت اليوم، مؤكدًا أنها تمثل نقطة تحوُّل تاريخي في المنطقة، تعكس التزام الدول المشاركة نحو تحقيق أهدافها.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
11:40 PM

"الحجرف": مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مرحلة جديدة للتعاون الإقليمي والدولي

قال إنها تعكس الرغبة بتكاتف الجهود لتحقيق أهدافها نحو حماية الأرض من تداعيات التغيُّر المناخي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عبَّر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن أهمية ما تمثله قمة الشرق الأوسط الأخضر التي انطلقت أعمالها في الرياض اليوم 25 أكتوبر 2021م، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.

وأكد أهمية مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وما تمثله من انطلاق مرحلة جديدة وتاريخية نحو التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لتحديات التغيُّر المناخي، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، واحتضنتها العاصمة الرياض بحضور دولي عالي المستوى، وتعكس الرغبة بتكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق أهدافها نحو حماية الأرض من تداعيات التغيُّر المناخي.

وثمَّن الأمين العام الرؤية والمبادرات والبرامج التي أُعلنت اليوم، مؤكدًا أنها تمثل نقطة تحوُّل تاريخي في المنطقة، تعكس التزام الدول المشاركة نحو تحقيق أهدافها.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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