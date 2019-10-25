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محافظ العارضة يتقدم المصلين على الشهيد "كليبي" بالروان

أحد منسوبي الأمن العام .. استشهد غرقًا أثناء واجبه

أدى محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، بعد صلاة عصر اليوم الجمعة بجامع أبو بكر الصديق بالروان؛ صلاة الميت على الشهيد الجندي أول إبراهيم حسين محمد كليبي أحد منسوبي الأمن العام، والذي استشهد غرقاً أثناء أداء واجبه.

ونقل "بن منيخر" تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين لوالد وذوي الشهيد.

كما نقل تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، لوالد وأسرة شهيد الواجب، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

وعبّر والد وذوو الشهيد "كليبي" عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد نجلهم، مجددين العهد والولاء للقيادة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع محافظ العارضة عدد من مديري الدوائر الحكومية ومن المشائخ والأهالي وزملاء الشهيد.

محافظ العارضة الشهيد إبراهيم كليبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محافظ العارضة يتقدم المصلين على الشهيد "كليبي" بالروان
سبق

أدى محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، بعد صلاة عصر اليوم الجمعة بجامع أبو بكر الصديق بالروان؛ صلاة الميت على الشهيد الجندي أول إبراهيم حسين محمد كليبي أحد منسوبي الأمن العام، والذي استشهد غرقاً أثناء أداء واجبه.

ونقل "بن منيخر" تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين لوالد وذوي الشهيد.

كما نقل تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، لوالد وأسرة شهيد الواجب، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

وعبّر والد وذوو الشهيد "كليبي" عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد نجلهم، مجددين العهد والولاء للقيادة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع محافظ العارضة عدد من مديري الدوائر الحكومية ومن المشائخ والأهالي وزملاء الشهيد.

25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441
05:28 PM

محافظ العارضة يتقدم المصلين على الشهيد "كليبي" بالروان

أحد منسوبي الأمن العام .. استشهد غرقًا أثناء واجبه

A A A
قاسم الخبراني - جازان
1
2,046

أدى محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، بعد صلاة عصر اليوم الجمعة بجامع أبو بكر الصديق بالروان؛ صلاة الميت على الشهيد الجندي أول إبراهيم حسين محمد كليبي أحد منسوبي الأمن العام، والذي استشهد غرقاً أثناء أداء واجبه.

ونقل "بن منيخر" تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين لوالد وذوي الشهيد.

كما نقل تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، لوالد وأسرة شهيد الواجب، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

وعبّر والد وذوو الشهيد "كليبي" عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد نجلهم، مجددين العهد والولاء للقيادة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع محافظ العارضة عدد من مديري الدوائر الحكومية ومن المشائخ والأهالي وزملاء الشهيد.

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