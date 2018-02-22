النصر لرد الاعتبار .. والباطن يسعى لكتابة التاريخ

في أولى مباريات ربع نهائي كأس الملك

تفتتح مساء اليوم منافسات ربع النهائي، من بطولة كأس الملك، وذلك عندما يستضيف النصر فريق الباطن على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

المواجهة من المتوقع أن تحمل ندية وإثارة بين الطرفين عطفًا على نتيجة المواجهة السابقة بينهما في الدوري السعودي للمحترفين الخميس الماضي وذلك عندما كسب الباطن النصر بثلاثية نظيفة، لذا سيسعى النصر لتحقيق الفوز لرد اعتباره من الخسارة الماضية والمحافظة على آماله بالبطولة الوحيدة بعد أن فقد فرصة المنافسة على الدوري.

أما الباطن فيسعى لكتابة التاريخ والوصول للمرة الأولى إلى الدور نصف النهائي.

النصر وصل لهذا الدور بعد تخطيه عقبتي الزلفي والنهضة، فيما أقصى الباطن فريقي المجزل وضمك.



