أكثر من 1.3 مليون خدمة تصوير شعاعي قدمتها "صحة الرياض" للمرضى

خلال عام 2017م.. "الشيحة": قمنا بتطوير البرامج التدريبية الهادفة

كشف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بالإنابة الدكتور سطام الشيحة أن مستشفيات "صحة الرياض" قدمت خدمات التصوير الإشعاعي لنحو 1,312,581 مريضاً ومريضة خلال العام 2017.

وأضاف "الشيحة"، خلال رعايته فعاليات "صحة الرياض" باليوم العالمي للأشعة تحت شعار "تصوير القلب" صباح اليوم الخميس: أن "صحة الرياض" سعت إلى تطوير وتحسين الخدمات الإشعاعية وتوفير أحدث الأجهزة والمعدات والتقنيات الطبية، والتي تُعتبر أحد الركائز الأساسية في الرعاية الصحية والعنصر الأول في عملية التشخيص، وتسهم في تحديد العلاج وتقييم مدى فعاليته لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب المتميزة.

وتابع: كما تم التركيز على تطوير البرامج التدريبية الهادفة إلى صقل وبناء قدرات الكوادر المهنية العاملة في هذا المجال للتمكن من تقديم خدمات متطورة وذات جودة عالية وتتماشى مع المعايير العالمية".

وقال نائب مدير إدارة الأشعة والخدمات التطبيقية الأخصائي عبدالحكيم الغدير: إن الاحتفال باليوم العالمي للأشعة لتسليط الضوء وزيادة الوعي والتعريف بأنواع الأشعة ومختلف تطبيقاتها ومستجدات الأجهزة التي أسهمت بشكل كبير في اكتشاف العديد من الأمراض والأورام، كما تم التركيز على عدم التخوف من "الإشعاع" الصادر من الأشعة لوجود معايير سلامة يتم تطبيقها مع المرضى والعاملين.

يشار إلى أن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للأشعة تتضمن أيضاً معرضاً توعوياً مصاحباً يقدم فيه فنيو وفنيات عدد من مستشفيات "صحة الرياض" معلومات توعوية من خلال عدد من الأركان تمثلت في (التعريف بالأشعة – والأشعة السينية – والأشعة الصوتية – والرنين المغناطيسي – والأشعة المقطعية – وحماية الممارسين والمرضى – والأرشفة الإلكترونية المعروف بـ(الباكس).