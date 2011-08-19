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"المسعودي" يدشِّن حملة لتسجيل أكثر من 40 ألف طالب وطالبة بخدمة النقل المدرسي بجدة

برسوم رمزية يُعفَى منها أبناء أُسر الضمان الاجتماعي والتربية الخاصة

دشّن المدير العام لتعليم جدة، الدكتور سعد المسعودي، اليوم حملة التسجيل في خدمة النقل المدرسي، بحضور المدير الإقليمي والفني لشركة تطوير لخدمات النقل بالمنطقة الغربية المهندس عبدالله عبدالغني، والمساعد للشؤون المدرسية، وذلك من أمام المقر الرئيسي للإدارة العامة للتعليم بشارع قريش.

واطلع "المسعودي" على نموذج للحافلات المدرسية المخصصة لنقل الطلاب والطالبات بطريقة آمنة، وما تتوافر بها من وسائل وإجراءات السلامة؛ إذ خُصصت أكثر من 700 حافلة للنقل بطاقة استيعابية بلغت 40 ألف مقعد، خُصصت لطلاب وطالبات مدارس جدة، وسيتم شغرها وفقًا لأسبقية التسجيل.

ويتم التسجيل في خدمة النقل المدرسي من خلال نظام نور، برسوم رمزية، فيما يُعفَى من الرسوم أبناء أُسر الضمان الاجتماعي والتربية الخاصة.

ويمكن معرفة طريقة التسجيل من خلال الاطلاع على الرابط: bit.ly/3l1pqfr، أو الاتصال على شركة تطوير للنقل على رقم 8001231000.

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"المسعودي" يدشِّن حملة لتسجيل أكثر من 40 ألف طالب وطالبة بخدمة النقل المدرسي بجدة
سبق

دشّن المدير العام لتعليم جدة، الدكتور سعد المسعودي، اليوم حملة التسجيل في خدمة النقل المدرسي، بحضور المدير الإقليمي والفني لشركة تطوير لخدمات النقل بالمنطقة الغربية المهندس عبدالله عبدالغني، والمساعد للشؤون المدرسية، وذلك من أمام المقر الرئيسي للإدارة العامة للتعليم بشارع قريش.

واطلع "المسعودي" على نموذج للحافلات المدرسية المخصصة لنقل الطلاب والطالبات بطريقة آمنة، وما تتوافر بها من وسائل وإجراءات السلامة؛ إذ خُصصت أكثر من 700 حافلة للنقل بطاقة استيعابية بلغت 40 ألف مقعد، خُصصت لطلاب وطالبات مدارس جدة، وسيتم شغرها وفقًا لأسبقية التسجيل.

ويتم التسجيل في خدمة النقل المدرسي من خلال نظام نور، برسوم رمزية، فيما يُعفَى من الرسوم أبناء أُسر الضمان الاجتماعي والتربية الخاصة.

ويمكن معرفة طريقة التسجيل من خلال الاطلاع على الرابط: bit.ly/3l1pqfr، أو الاتصال على شركة تطوير للنقل على رقم 8001231000.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
08:45 PM

"المسعودي" يدشِّن حملة لتسجيل أكثر من 40 ألف طالب وطالبة بخدمة النقل المدرسي بجدة

برسوم رمزية يُعفَى منها أبناء أُسر الضمان الاجتماعي والتربية الخاصة

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عبدالله الراجحي - جدة
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دشّن المدير العام لتعليم جدة، الدكتور سعد المسعودي، اليوم حملة التسجيل في خدمة النقل المدرسي، بحضور المدير الإقليمي والفني لشركة تطوير لخدمات النقل بالمنطقة الغربية المهندس عبدالله عبدالغني، والمساعد للشؤون المدرسية، وذلك من أمام المقر الرئيسي للإدارة العامة للتعليم بشارع قريش.

واطلع "المسعودي" على نموذج للحافلات المدرسية المخصصة لنقل الطلاب والطالبات بطريقة آمنة، وما تتوافر بها من وسائل وإجراءات السلامة؛ إذ خُصصت أكثر من 700 حافلة للنقل بطاقة استيعابية بلغت 40 ألف مقعد، خُصصت لطلاب وطالبات مدارس جدة، وسيتم شغرها وفقًا لأسبقية التسجيل.

ويتم التسجيل في خدمة النقل المدرسي من خلال نظام نور، برسوم رمزية، فيما يُعفَى من الرسوم أبناء أُسر الضمان الاجتماعي والتربية الخاصة.

ويمكن معرفة طريقة التسجيل من خلال الاطلاع على الرابط: bit.ly/3l1pqfr، أو الاتصال على شركة تطوير للنقل على رقم 8001231000.

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