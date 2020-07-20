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"البيئة" توضح: فيديو حرق القطة رُصد خارجيًّا.. ومَن لديه معلومات يتواصل معنا

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة البيئة أنه إشارة إلى المقطع المتداوَل لحرق قطة تود الوزارة التوضيح أنها رصدت المقطع فور ظهوره في الشبكات الاجتماعية، وبدأت إجراءات التقصي محليًّا، واتضح أن أول ظهور للمقطع في الهند، وبعدها ماليزيا، ويدعم ذلك البيئة التي تم فيها التصوير.

كما أعلنت إحدى المنظمات الهندية المختصة مكافأة لمن يُدلي بمعلومات عن المتسبب.

‏وترجو الوزارة ممن لديه معلومات تخالف ذلك التواصل معها عبر الهاتف المخصص لذلك: ٨٠٠٢٤٧٠٠٠٠، أو التواصل مع النيابة العامة.


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"البيئة" توضح: فيديو حرق القطة رُصد خارجيًّا.. ومَن لديه معلومات يتواصل معنا
سبق

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة البيئة أنه إشارة إلى المقطع المتداوَل لحرق قطة تود الوزارة التوضيح أنها رصدت المقطع فور ظهوره في الشبكات الاجتماعية، وبدأت إجراءات التقصي محليًّا، واتضح أن أول ظهور للمقطع في الهند، وبعدها ماليزيا، ويدعم ذلك البيئة التي تم فيها التصوير.

كما أعلنت إحدى المنظمات الهندية المختصة مكافأة لمن يُدلي بمعلومات عن المتسبب.

‏وترجو الوزارة ممن لديه معلومات تخالف ذلك التواصل معها عبر الهاتف المخصص لذلك: ٨٠٠٢٤٧٠٠٠٠، أو التواصل مع النيابة العامة.


20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
09:08 PM

"البيئة" توضح: فيديو حرق القطة رُصد خارجيًّا.. ومَن لديه معلومات يتواصل معنا

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,959

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة البيئة أنه إشارة إلى المقطع المتداوَل لحرق قطة تود الوزارة التوضيح أنها رصدت المقطع فور ظهوره في الشبكات الاجتماعية، وبدأت إجراءات التقصي محليًّا، واتضح أن أول ظهور للمقطع في الهند، وبعدها ماليزيا، ويدعم ذلك البيئة التي تم فيها التصوير.

كما أعلنت إحدى المنظمات الهندية المختصة مكافأة لمن يُدلي بمعلومات عن المتسبب.

‏وترجو الوزارة ممن لديه معلومات تخالف ذلك التواصل معها عبر الهاتف المخصص لذلك: ٨٠٠٢٤٧٠٠٠٠، أو التواصل مع النيابة العامة.


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